Taxe uriaşe pe clădirile lăsate în paragină. "O să ne mutăm, dar nu e uşor"

Supra-taxarea clădirilor lăsate în paragină începe să producă efecte în toată țara. La Timișoara, mulți proprietari au început să le renoveze ca să scape de impozitele uriașe.

Și în cartierele vechi din Constanța, au fost reparate, multe imobile. Alții însă au preferat să vândă.

În Piaţa Victoriei din Timişoara, sunt multe clădiri în paragină, cu tencuiala şi decoraţiunile căzute. Aceasta, de pildă, păstrează încă urmele gloanţelor trase la revoluţie.

Proprietarii au fost amendaţi de mai multe ori, iar anul acesta sunt obligaţi să plateascca şi o taxă de paragină. Abia acum locatarii se mobilizează să strângă bani pentru reparaţii.

Reporter: "V-aţi gândit vreodată să vă mutaţi?”

Femeie: “O să ne mutăm, dar nu e aşa uşor."

Locatară: "Au venit somaţii pentru faţadă, pentru refacerea faţadei ca atare noi am strâns bani, am plătit proiect, am făcut toate demersurile posibile."

Peste 340 de clădiri din centrul Timisoarei sunt propuse pentru supra-impozitare. Iar pentru câteva aflate în aceeaşi starem proprietarii plătesc de un an un impozit de cinci ori mai mare. Autorităţile locale vor ca până în 2021, când oraşul va deveni capitală europeană toate clădirile să fie reabilitate.

Reporter: “Ce s-a întâmplat cu cei amendaţi anul trecut?”

Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara: “O anumită reacţie au avut, am putut vedea mai ales în centrul istoric, din păcate în Piaţa Victoriei nu s-a întâmplat nimic pozitiv. Dacă nu poţi să-ţi onorezi trăirea, locuirea în zona 0 a oraşului du-te acolo unde poţi."

În urma aplicării aceleaşi taxe de paragină, în Constantă, unii proprietari şi-au vândut casele. Iar cei care le-au cumpărat au investiţi milioane de euro şi le-au refăcut.

Valentin Tudosescu a avut curajul să cumpere o clădire din zona veche a Constantei şi să o trasforme într-un hotel de 4 stele.

Valentin Tudosescu, manager hotel: “E o locaţie care mi-a plăcut de la început şi am vrut să investesc să fie ceva deosebit. Peste tot prin lume pe unde am fost mi-a plăcut să stau în zonele istorice şi am încercat să adun de peste tot ceva deosebit şi să implementez aici!”

Alţi proprietari de clădiri vechi, din toată ţara, au ţintit terenul de sub ele şi nu le-au refăcut, sperând că se vor prăbuşi. Supraimpozitarea i-a speriat însă pe mulţi.

Diana Sobaru, purtător de cuvânt Primăria Constanța: “Vorbim despre un impozit de 500 la sută cee ace nu este deloc puţin aşa că nu e de mirare că mulţi dintre proprietari au decis dacă nu să îşi renoveze clădirile măcar să le dea un var pe faţada.”

Zona pietonală din peninsula Constanţei este traseul pe care turiştii pot admira îndeaproape vechiul oraş sunt aici multe terase aşezate una lângă cealaltă hoteluri deschise în ultimii 2-3 ani însă printre ele au rămas şi câteva în clădiri aflate în paragină care aşteaptă ca proprietarii să le dea o fată nouă.

Daniel, administrator terasă: “Ar fi frumos să se investească într-un bun gust şi nu cum se întrece limita aşa cum se face de regulă.”

Şi autorităţile locale din Oradea au aplicat taxa de paragină şi multe clădiri au fost renovate.