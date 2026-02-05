În timp ce în România prețurile s-au stabilizat în ultimele luni după creșterile din 2023, în Elveția consumatorii plătesc, în medie, de două ori mai mult pentru același produs.

Cât costă ouăle în România

Un pachet standard de 10 ouă costă în România de la 12 lei în sus, în funcție de magazin, calitate și proveniență. În Elveția, însă, un pachet ajunge la 30–40 de lei, iar în unele zone urbane chiar mai mult.

Diferențele de preț scot în evidență nu doar diferențele economice dintre statele europene, ci și modul în care politicile agricole, costurile de producție și nivelul de trai influențează coșul zilnic de cumpărături. Pentru românii care călătoresc sau lucrează în Elveția, aceste diferențe sunt resimțite direct, inclusiv atunci când merg la supermarket pentru produse aparent banale precum ouăle.

Țara în care un ou costă aproape dublu față de România

În timp ce în România prețul mediu pentru 12 ouă de mărime medie, non-organice, este de aproximativ 18,12 lei (echivalentul a 4,20 USD), în Elveția același produs ajunge la un preț mediu de 8,18 USD, adică aproximativ 35,30 lei, de aproape două ori mai mult decât în România, conform globalproductprices.com. Asta înseamnă că un om costă, în medie, în România, puțin peste 1 leu și 50 de bani. Elvețienii platesc însă pe un ou aproape 2,94 lei.

România, pe primul loc în UE la inflația alimentară

Prețurile alimentelor în UE au crescut cu 2,8% în 2025 comparativ cu anul precedent. Inflația a fost mult mai mare pentru anumite produse, ajungând la 10% pentru unele articole, potrivit Eurostat.

În cadrul Uniunii Europene, România a înregistrat cea mai ridicată inflație alimentară, de 6,7%. Inflația la alimente a rămas ridicată în mai multe părți din Europa de Est și de Sud-Est în 2025. România, Bulgaria, statele baltice și țările din Balcani au consemnat, în mare parte, rate cuprinse între 4% și 7%, mult peste media UE, scrie euronews.com.

Țările în care ouăle sunt cele mai ieftine din lume

Țările în care prețul ouălor este cel mai mic (aproape sau sub 2 USD pentru 12 ouă medii, non-organice, decembrie 2025) sunt:

Pakistan – 1,42 USD Bangladesh – 1,56 USD Zambia – 1,70 USD Kenia – 1,71 USD Sri Lanka – 1,75 USD Egipt – 1,79 USD Azerbaidjan – 1,80 USD Indonezia – 1,86 USD Republica Dominicană – 1,91 USD Paraguay – 1,91 USD Guatemala – 1,93 USD Kazahstan – 1,95 USD Uganda – 1,98 USD India – 1,99 USD Tunisia – 2,03 USD

Aceste țări se află la capătul inferior al clasamentului global al prețurilor pentru ouă.

Țările din Europa cu cel mai mic preț la ouă