Potrivit anchetatorilor, polițiști antidrog din Arad și procurori DIICOT, tânărul ar fi vândut anul acesta, în București, canabis, ketamină, ecstasy și cocaină.

Substanțele ar fi fost comandate din Olanda. În urmă cu două zile, a fost prins în flagrant în timp ce ridica un colet în care erau, printre altele, aproape 5.000 de comprimate de ecstasy și aproximativ un kilogram de ketamină.

La percheziți, polițiștii au găsit în locuința sa din Bucuresti și alte droguri, dar și 150 de mii de lei, bani proveniți din traficul de stupefiante.