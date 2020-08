Tânără violată într-unul dintre cele mai mari parcuri din București. Cum ne putem apăra de o agresiune

Momente de groază în Capitală. O fată de 25 de ani a fost violată în unul dintre cele mai populare parcuri din oraș. Suspecții, doi la număr, sunt muncitori pe șantierele de reabilitare a blocurilor din București.

Pe unul dintre ei l-au prins câțiva trecători, care au auzit țipetele victimei. Celălalt bărbat a apucat să fugă, dar a fost încătușat, puțin mai târziu, de un echipaj de poliție.

Tânăra de 25 de ani ieșise la alergat în parc, în Orășelul Copiilor, din Sectorul 4 mai precis.

Era trecut de 9 seara, iar fata a făcut greșeala să includă pe traseu o alee lăturalnică.

Aici, a dat peste cei doi indivizi, care erau băuți, conform martorilor. Și care au urmărit-o câteva zeci de metri până să se năpustească asupra ei.

În acest loc, unul dintre bărbați a scos-o pe fata de pe alee și a adus-o aici pe spațiul verde. A trântit-o la pământ și a început să o agreseze.

Victima a avut însă prezenta de spirit și a țipat cât a putut ea de tare iar martorii din zonă au auzit-o și i-au sărit rapid în ajutor. Au reușit însă să îl rețină doar pe prietenul agresorului.

Martoră: "Doar am auzit când a strigat ajutor și atunci am urcat sus. Cineva l-a prins pe unul dintre cei doi care a participat la agresiune și doar am consiliat-o pe fată. Am stat cu ea până a venit echipajul și era cumva jos, era speriată".

Victima a fost dusă în sediul poliției, unde a și primit îngrijiri medicale. Speriată zdravăn, a găsit totuși luciditatea de a-l descrie pe atacator.

Acuzați de viol și complicitate la viol

Un echipaj l-a identificat la scurt timp după incident, tot în zona parcului. A refuzat să se oprească și a devenit agresiv, spun agenții, care l-au încătușat și l-au adus la secție.

Ambii suspecți muncesc pe șantiere. Fac parte din echipele care tot montează schele pentru lucrări de reabilitare a blocurilor din București.

Unul dintre indivizi are 20 de ani și este din Teleorman. La secția de politie a venit într-un suflet fratele său, cutremurat la auzul veștii.

Fratele unuia dintre agresori: "Ar fi fost cu un prieten, ar fi fost sub influența substanțelor alcoolice și celălalt ar fi agresat-o pe fată, i-ar fi pus mâna la gură, i-ar fi băgat mâna în zonele intime. N-a avut niciodată, știu sigur că n-ar fi pus mâna niciodată pe o femeie să o agreseze, doar că el îl strică foarte mult anturaju".

Suspecții au fost audiați de procurori duminică după-amiază și acuzați de viol și complicitate la viol.

Vizibil marcată de cele întâmplate, tânăra a fost dusă și la Institutul de Medicină Legală pentru un consult. Nu a mai avut însă cuvinte să povestească prin ce a trecut.

”Primul lucru, trebuie să cerem ajutor, cât mai puternic”

Faptul că a reușit totuși să tipe într-un moment în care alte persoane ar fi înghețat, probabil, de frică a salvat-o de la un deznodământ și mai dramatic.

Mitu, instructor de apărare: "Fie că suntem bărbați, fie că suntem femei, dacă suntem agresați oriunde, primul lucru trebuie să cerem ajutor. Cât mai puternic, cât mai tare. Atunci există șansa să mai intervină cineva și atunci agresorul să nu mai aibă aplombul pe care îl avea la început".

În timpul unei astfel de agresiuni fizice, ripostați cât puteți. Vizați locurile dureroase pentru atacator.

Tudor Mihăiță, antrenor jiu jitsu brazilian: "În momentul în care vorbim de apărarea efectivă vorbim de tehnici de lovire, a ochilor, a nasului, a zonelor sensibile, dacă vorbim de un bărbat, iar în momentul în care ați ajuns la pământ la o tentativă de viol este foarte important să folosiți picioarele pentru a lovi și pentru a-l îndepărta pe agresor".

Agresiunile stradale au scăzut de la începutul pandemiei, poate și pentru că oamenii au ieșit mai puțin din case.

Astfel de atacuri violente reprezintă mai puțin de un procent din infracțiunile petrecute în România.