Tănără violată în timp ce fetița ei de doi ani era amenințată cu cuțitul. Agresorii i-au furat tot din casă

O tânără de 23 ani, din Botoșani, a cunoscut infernul: doi indivizi au intrat peste ea în casă, au batjocorit-o în timp ce îi amenințau copilul și au jefuit-o.

Speriată de moarte, femeia a căutat refugiu prin vecini, dar nu a povestit totul decât foarte târziu: își lăsase în urmă fetița, cu agresorii. Suspecții au fost prinși greu, după câteva focuri de armă trase de poliție.

Incidentul a avut loc acum două seri, odată cu lăsarea întunericului. Cei doi agresori au bătut la uşa victimei, iar aceasta a făcut greșeala să deschidă. După clipele de oroare, în care și fetița de doi ani a femeii a fost amenințată cu cuțitul, tânăra abuzată a reușit să fugă pe geam. S-a dus glonț la vecini.

Reporter: Ce v-a povestit?

Vecină: Că a intrat doi băieţi peste ea în casă, că îi fură tot din casa…, telefonele, actele.

Reporter: A spus dacă au violat-o?

Vecină: Nu. Nu mi-a spus. Mi-a spus că i-au pus cuţitul la gât la fată. Era prea speriată şi nu a stat mult. Vreo 5 minute că venise doamna la care stă ea.

Reporter: A venit fără copil?

Vecină: Da. Fără copil. Plângea şi țipa.

După ce vecinii s-au asigurat că agresorii au plecat, femeia s-a mai liniştit şi le-a povestit că, de fapt, a fost şi violată de față cu cea mică.

Proprietarul casei: Au venit amândoi şi m-au întrebat dacă nu am ceva să le dau de muncă. Poate mă ajută la siloz. Le-am spus că am nevoie de ajutor la gunoi. Să încarce remorca cu gunoi. Gata! Zis şi făcut. Au plecat în sat şi am crezut că au plecat acasă. După o oră, am plecat şi eu la stana, iar fata asta era singură acasă, cu copilul. Ei au venit înapoi din sat şi au violat-o pe ea aici, i-au răscolit prin dulap şi i-au luat un braţ de haine, i-au mai luat două telefoane şi 500 de lei.

Vecin: E lovită într-o parte. Spunea că au dat-o cu capul de ţeava aia. Unul a ţinut-o şi unul… Când a ajuns la fata mea, ea plângea şi tremura. După aia au controlat şi i-au luat din casă. Avea un telefon în priză şi unul pe masă. Ea a sărit pe geam şi a fugit la fata mea ca să se salveze. Ana a întrebat-o de ce a lăsat copilul. Ea tremura şi o ruga pe fată să meargă să îşi ia copilul.

Abia aseară, indivizii au fost zăriţi într-o comună învecinată, în apropierea unui cimitir. Când i-au văzut pe oamenii legii, au luat-o la fugă în direcţii diferite. Unul dintre ei a fost prins cu ajutorul unui câine poliţist. În cazul celuilalt, agenții au apelat la armă.

Delia Neniscu, purtător de cuvânt al IPJ Botoşani: Cei doi tineri de 25 şi 27 de ani au fost depistaţi pe raza localităţii de domiciliu. Întrucât s-au sustras cercetărilor şi nu s-au supus somaţiilor poliţiştilor, faţă de ei s-au executat două focuri de armă în plan vertical şi unul înspre aceştia. Au fost imobilizaţi şi conduşi la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Cei doi sunt acuzaţi de viol şi tâlhărie, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă să îşi petreacă următorii şapte ani după gratii. În urma cercetărilor, poliţiştii au aflat că agresorul în vârstă de 27 de ani a mai fost condamnat în trecut pentru viol.