Sute de mii de oameni se pregătesc pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Cât costă cazarea în Iași în această perioadă

Enoriașii, se pot închina, în acest an, și la moaștele Sfântului Pantelimon, aduse de pe muntele Athos.

Cele aproape 8.500 de locuri de cazare, înregistrate oficial în municipiul Iași, au fost rezervate în totalitate pentru perioada în care are loc pelerinajul - spun cei de la centrul de turism din localitate. Pentru o cameră pelerinii au plătit, în medie, 500 de lei.

Simona Vețeleanu, reprezentanta unui hotel: „Este perioada, poate, cea mai aglomerata din an. În general, sejururile sunt de 1-2 nopți de cazare”.

Credincioșii care nu își permit să plătească o cameră de hotel vor primi sprijin din partea preoților. Biserica „Sf. Lazăr” - de pildă - are disponibile 50 de locuri de cazare și oferă și o masă caldă gratuită.

Enoriașă: „Pelerinii vin în număr mare, noi ne pregătim cu mâncare, cât de poate de gustoasa și buna, cu multa dragoste”.

Pelerinajul începe pe 8 octombrie

Potrivit calendarului stabilit de preoți, pelerinajul începe marți, 8 octombrie - atunci când racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iași, purtătă pe umeri de preoți, și așezată pe baldachinul de pe esplanadă.

Sărbătoare se va încheia pe 14 octombrie, seara. În acest an, de la mănăstirea „Sf. Pavel” de pe Muntele Athops, vor fi aduse la Iași și moaștele Sf. Tămăduitor Pantelimon.

Lucian Apopei, reprezentant al Arhiepiscopiei Iașilor: „Frumusețea pelerinajului de la Iași se datorează în mod deosebit pelerinilor care vin în număr foarte mare și înfrumusețează aceste zile. Este toamna la Iași, dar orașul parca înflorește prin prezenta lor”.

Enoriașă: „Noi venim din Italia. Avem o fetiță, căreia i-am ales numele și este ocrotitoarea noastră. Eu, pe Sf. Cuvioasă Parascheva am cunoscut-o în perioada facultății, și eu și soțul, când am rămas a doua oara însărcinată, am zis că vă purta acest nume”.

Printre pelerinii care vor ajunge în Moldova vor fi, în permanență, peste o mie de voluntari. Anul trecut, peste 460.000 de credincioși s-au închinat la moaștele Sf. Parascheva, în perioada hramului.

