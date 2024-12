Nicuşor Dan, întrebat dacă soţia l-a încurajat să candideze la Preşedinţie: ”A zâmbit, așa...”

El a precizat că sprijinul soţiei sale, care se ocupă de copii şi de familie, el ajungând târziu acasă, este extrem de important. În plus, Nicuşor Dan afirmă că a apreciat toate soţiile de preşedinţi pe care i-a avut România, acestea fiind discrete şi nu au emis opinii în spaţiul public.

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, în emisiunea Insider politic de la Prima TV, dacă soţia l-a încurajat să candideze la Preşedinţie şi a afirmat: ”A zâmbit, aşa...”.

”Sunt bine aşa. Tot timpul viitorul e incert, imprevizibil. Tot timpul trebuie să ne uităm la copii, cu un tată care ajunge târziu acasă, în weekend se mai duce la emisiuni, încercăm să ne comportăm normal”, a mai declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că sprijinul soţiei sale este foarte important.

Întrebat dacă prima doamna trebuie să aibă un rol central, Nicuşor Dan a declarat: ”Nu cred, am apreciat soţiile preşedinţilor (...) Nu am văzut-o pe Carmen Iohannis, în afară de prezenţele oficiale, nu am văzut-o să emită opinii în spaţiul public. Eu am apreciat toate soţiile de preşedinţi pe care i-am avut”.

De asemenea, Nicuşor Dan a precizat că unii bucureşteni i-au transmis direct că sunt dezamăgiţi de intenţia sa de a candida la Preşedinţie.

