Surse: Nicușor Dan s-a certat cu USR, după ce i s-a cerut să renunțe la candidatura pentru șefia Capitalei

Nicușor Dan va candida la șefia Capitalei, cel mai probabil, susținut de Uniunea Forțelor Locale. Este vorba despre un partid nou, înființat de niște rude, au declarat pentru Știrile Pro TV surse politice.

Conform datelor oficiale de la Tribunalul București, partidul "Uniunea Forțelor Locale" a fost înființat în mai 2019.

Anunțul, făcut în privat de către Nicușor Dan liderilor USR, a venit la finalul unei discuții aprinse, după ce conducerea partidului pe care l-a înființat i-a cerut să renunțe la candidatura pentru funcția de primar al Bucureștiului.

Luni seara, Dan Barna, președintele USR, l-a chemat la discuții pe Nicușor Dan, în prezența lui Cristian Ghinea, pentru a încerca să îl convingă să renunțe la candidatura pentru funcția de primar al Capitalei în favoarea lui Vlad Voiculescu.

Argumentul principal folosit de Barna a fost că Voiculescu este mai bine cotat în sondaje și că, în lipsa unui partid care să îl susțină, Nicușor Dan nu ar face altceva decât să reducă șansele unui candidat USR sau ale unui candidat comun USR-PLUS în fața Gabrielei Firea, au adăugat sursele citate.

În replică, Nicușor Dan i-ar fi atras atenția liderului USR, Dan Barna, dar și lui Ghinea, că încă mai are sprijin intern în USR și că - dacă USR se va distanța de el și nu îl va susține pentru primăria Capitalei - USR va pierde o parte dintre membrii importanți, cu notorietate.

Răspunul lui Ghinea ar fi fost unul destul de ... dur: “Marș afară, dacă tot aveți unde să vă duceți!”

Reacția oficială a lui Nicușor Dan

Într-un comunicat de presă transmis Știrile Pro TV, Nicușor Dan precizează că partidul Uniunea Forțelor Locale a fost înființat de 3 persoane care îi sunt ”apropiate” și că ar putea apela la această formațiune ca ”soluție tehnică”.

El mai spune că va apela la UFL în situația în care ”o alianță politică dorește să sprijine candidatura mea la Primărie și condiționează sprijinul de prezența numelui alianței pe buletinul de vot alături de numele meu.

Comunicatul de presă integral:

”Informația apărută astăzi nu are de-a face cu situația politică pe care o știm cu toții. Sunt un candidat independent la Primăria Capitalei care cere sprijinul partidelor de opoziție pentru susținerea candidaturii sale și care a obținut deja sprijinul USR-ului.

Uniunea Forțelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urmă cu un an de trei persoane care îmi sunt apropiate și care s-au arătat dispuse să colaborăm în ipoteza în care acest vehicul politic îmi este necesar.

O posibilă utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza în care o alianță politică dorește să sprijine candidatura mea la Primărie și condiționează sprijinul de prezența numelui alianței pe buletinul de vot alături de numele meu. Printr-o alianța și cu UFL este posibil acest lucru: eu nu intru în niciunul din partidele alianței, dar prin alianța extinsă cu USR pot să-mi alătur numele alianței pe buletinul de vot.

Am comunicat în modul cel mai transparent această posibilitate lui Dacian Cioloș când am discutat de o posibilă susținere din partea Alianței USR PLUS, ca răspuns la obiecția că numele meu pe buletinul de vot nu ar "trage" lista de consilieri al partidelor care mă susțin și, mai departe, această posibilitate a fost comunicată organelor de conducere ale Alianței.

În concluzie, vorbim de o soluție tehnică la o problema tehnică. Dacă se va pune vreodată problema de activa într-un partid, fiți siguri că vă voi informa.” - precizează Nicușor Dan.

Nemulțumiri la USR

Sursele politice au mai subliniat pentru Știrile Pro TV faptul că alianța dintre USR și PLUS (partid înființat în jurul fostului comisar european și premier Dacian Cioloș) are mari probleme de comunicare la nivelul celor două conduceri.

“Acum o săptămână, Nicușor a avut o discuție similară, dar pe un ton mai calm, cu Cioloș, pe care l-a anunțat încă de atunci că are un partid care să îl susțină în cazul în care PLUS și USR nu îl vor sprijini în campanie împotriva Gabrielei Firea. Se pare că Cioloș a uitat să îl anunțe și pe Barna de acest lucru, sau, pur și simplu, amândoi continuă să nu își vorbească”, ne-au declarat surse politice.

Avertismentul lui Nicușor Dan privind eventualele plecări din USR, dacă partidul nu îl va susține la alegerile locale, pare a fi ancorat în discuțiile relativ recente ale unor membri mai vizibili, cum ar fi Cosette Chichirău și Stelian Ion, dar și alții, care i-au cerut lui Barna susținerea, în vederea candidaturilor proprii.

Acești membri ar fi cerut, practic, susținerea candidaturilor lor în schimbul rămânerii în partid.

“Nu poate nimeni vorbi despre o scindare a USR în acest moment. Mesajul lor a fost însă destul de clar: Ne susțineți sau plecăm la Nicușor”, ne-au precizat sursele.

Cosette Chichirău a anunțat, duminică, într-o conferință de presă, că este candidatul USR pentru primăria Iași. La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloș, l-a anunțat pe Liviu Iolu pentru aceeași funcție, candidatul unic al celor două formațiuni urmând să fie desemnat în urma unor dezbateri interne.