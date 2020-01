Voiculescu și Nicușor promit că vor accepta un candidat unic al dreptei la Primăria Capitalei

Vlad Voiculescu și Nicușor Dan vor să fie desemnați, fiecare în parte, candidați unici ai partidelor de dreapta, în lupta electorală care va avea loc în acest an la alegerile pentru Primăria Capitalei - însă cei doi sunt la egalitate în sondaje.

Potrivit unui sondaj prezentat marți de Vlad Voiculescu, cei 2 candidaţi propuşi de PLUS şi USR pentru Primăria Capitalei, sunt la egalitate în preferinţele bucureştenilor şi oricare dintre ei ar câştiga alegerile, dacă acestea ar fi într-un singur tur, cu 35%, respectiv 36% - comparativ cu Gabriela Firea, care ar obţine 28%.

Atât Voiculescu, dar și Nicușor Dan au promis că, dacă partidele de dreapta vor stabili de comun acord că vor avea un candidat unic, vor renunța la candidatură în favoarea acelui candidat unic.

"Sunt candidatul desemnat al PLUS, dacă alianţa prin alegeri primare va decide şi dacă bucureştenii vor decide în cadrul alegerilor primare din cadrul alianţei că Nicuşor Dan este candidatul, îl voi susţine, bineînţeles, şi aştept acelaşi lucru din partea lui. Îl invit să semnăm un acord, mâine dacă trebuie, care să spună foarte clar: avem un singur candidat al alianţei. Aş vrea să aud lucrurile astea spuse ceva mai clar din gura dânsului", a precizat Voiculescu, într-o conferinţă de presă.

El a spus, referitor la opţiunea pentru un singur candidat al dreptei la Primăria Capitalei, că aceste discuţii trebuie să existe, dar alegerea candidatului trebuie să fie atributul bucureştenilor şi nu al înţelegerilor de culise.

"Noi suntem o alianţă - USR PLUS. Aşa am candidat la alegerile europarlamentare, la prezidenţiale, aşa o să candidăm la locale şi la parlamentare. Discuţii între un partid şi altul trebuie să existe, dar lucrurile au o anumită ordine. Alianţa îşi desemnează un candidat, după care şi noi vrem să avem alegeri primare cu toţi candidaţii dreptei, anti-PSD, care împărtăşesc un minim de principii în administraţie sau în politică. Noi, în partidele noi, am vrea să facem lucrurile altfel decât prin aranjamente de culise. De aceea, vom apela la cetăţeni, o să le dăm posibilitatea să-şi aleagă candidatul. Discuţii trebuie să ai, sunt actori pe aceeaşi scenă, dar ne despart multe lucruri de politica veche, aşa încât nu o să avem o înţelegere de culise", a explicat Voiculescu.

La rândul său, candidatul independent Nicușor Dan, susținut de USR, a declarat că nu este nevoie să semnez un acord, deoarece este un om de cuvânt, care își respectă promisiunile.

”Pe această chestiune, cred că am dovedit în toată activitatea mea publică faptul că sunt un om de onoare și că ceea ce spun și fac. Nu cred că trebuie angajamente scrise. Pe chestiunea asta, am spus încă de acum un an că în ipoteza foarte probabilă că vom avea alegeri într-un singur tur, opoziția trebuie să aibă un candidat unic. Că trebuie să existe niște metode acceptate de toată lumea prin care acest candidat unic să fie desemat și că, în ipoteza în care opoziția va avea un candidat unic și nu voi fi eu acela, nu o să candidez.” - a declarat Nicușor Dan.