Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, au declarat surse pentru știrileprotv.ro.

De asemenea, ei au decis ca fiecare partid să aibă un candidat, au mai precizat sursele citate. PSD ar fi cerut o anexă la protocolul Coaliției în care să se specifice clar că USR și PNL nu vor avea un candidat comun.

La PSD, Gabriela Firea și Daniel Băluță ar intra in cursă, iar Ciprian Ciucu și Stelian Bujuduveanu la PNL. Doar USR are un candidat ales: pe Cătălin Drulă.

Alegerile la Primăria Capitalei trebuie organizate în acest an

Premierul Ilie Bolojan a spus recent că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate în acest an, după mari presiuni din societatea publică, dar și din coaliție.

Deocamdata, un sondaj realizat de CURS față-n față, în perioada 8-17 octombrie, arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, învingător ar ieși primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Locul secund ar fi împărțit de Cătălin Drulă de la USR și Ciprian Ciucu de la PNL, primarul Sectorului 6.

71% dintre cei care au răspuns sondajului nu vor un candidat comun la Primăria Capitalei. Însă USR vrea un acord cu PNL.

