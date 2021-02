Sucevean lăsat liber după ce a amenințat cu pistolul o vânzătoare pentru două iaurturi. Imediat, s-a întors să le plătească

Un bărbat din Suceava a fost reţinut de poliţişti pentru tâlhărie calificată, după ce a amenințat o vânzătoare cu pistolul, pentru două iaurturi. A fost însă eliberat, iar primul lucru făcut a fost să se întoarcă la magazin și să plătească iarturile.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a intrat într-un magazin alimentar, a furat două iaurturi de sub ochii vânzătoarei, apoi a plecat.

Pentru că femeia a strigat după el, acesta s-a întors şi a ameninţat-o cu un pistol, apoi s-a făcut nevăzut.

Ulterior, poliţiştii au aflat că era vorba de un pistol de jucărie, iar suspectul suferă de afecţiuni psihice.

Incidentul s-a petrecut dimineața devreme și a fost surprins de camerele de supraveghere. Pe imagini se observă cum bărbatul se autoservește cu cele două iaurturi și iese pe ușa magazinului. Vânzătoarea iese după el și îi atrage atenția.

Deranjat, acesta intră din nou în magazin, scoate un pistol și o amenință pe femeie de față cu un alt client, apoi pleacă. Speriată de moarte, femeia a sunat la 112.

Vânzătoarea: "Am ajuns pe la 6 fără 20 și l-am văzut pe individ afară, că aștepta. Mi-am pus un semn de întrebare ce caută așa de dimineață acolo. La ora 6 am deschis, iar la 7 fără ceva a intrat în magazin. Mai erau doi clienți în magazin. Am văzut că deschide ușa cu lactate, ia două iaurturi, le bagă în geacă. Am așteptat să văd dacă plătește, dar nu a plătit. Am strigat după el. Am ieșit după el și i-am spus să îmi aducă banii, după câteva secunde, a venit cu pistolul în mana și m-a întrebat: ”Ce vrei? Că te omor".

Suspectul a fost reperat imediat de polițiști și dus la audieri. Condus în teren pentru reconstituire, bărbatul de 30 de ani le-a arătat polițiștilor unde a aruncat pistolul și s-a constatat că este vorba de o armă de jucărie.

Deși a fost reținut de polițiști, procurorul a considerat că el poate fi cercetat în libertate.

S-a întors la locul tâlhăriei, a plătit și a plecat

După ce a fost eliberat, bărbatul s-a întors la magazin, spre groaza vânzătoarei și a șefului acesteia, scrie Monitorul de Suceava.

Aceștia au asistat stupefiați cum individul achită contravaloarea celor două iaurturi furate dimineață, după care a plecat liniștit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Vânzătoarea: "Nu știu cum o să vin mâine la serviciu. Poliția m-a asigurat să stau liniștită că o să fie arestat. Dar nu e arestat. E în libertate. Probabil nu reprezintă un pericol pentru noi. Probabil trebuie să se întâmple ceva mai grav ca să fie arestat".

Florentin Ciuntu, administrator magazin: "E incredibil așa ceva. Fetele sunt terorizate, speriate. Ele termină programul la ora 21. Cum se duc ele acasă? Nu am nicio pretenție decât să mă duc naibii liniștit acasă, Și eu și fetele”.

Comercianții le cer polițiștilor să patruleze mai intens în zonă, în special dimineața și seara, deoarece în acel cartier mărginaș au mai fost raportate și alte incidente violente.