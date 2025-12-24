SUA interzic accesul în țară lui Thierry Breton și altor patru europeni, acuzați de cenzurarea rețelelor sociale americane

Departamentul de Stat al SUA interzice intrarea în țară a cinci europeni pe care Casa Albă îi consideră responsabili de presiunile asupra companiilor de tehnologie americane de a le cenzura comunicațiile, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio.

„Prea mult timp, ideologii din Europa au condus un efort orchestrat pentru a forța platformele americane să pedepsească punctele de vedere americane care nu le plac”, a scris Rubio pe platforma de socializare X. El a adăugat că administrația Trump „nu va mai tolera aceste acte flagrante de cenzură extrateritorială”.

Subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, a enumerat europenii supuși sancțiunilor într-o serie de postări pe rețeaua de socializare X.

Unul dintre aceștia este fostul comisar european pentru piața internă, Thierry Breton, pe care Rogers l-a numit „ideologul principal” al Legii privind serviciile digitale europene (DSA), care impune moderarea conținutului pe rețelele de socializare. Rogers l-a acuzat pe Breton că i-a trimis o scrisoare lui Elon Musk cu câteva ore înainte de interviul său cu Donald Trump, amenințând platforma de socializare X cu „aplicarea integrală” a sancțiunilor prevăzute în DSA.

Ceilalți patru sunt Imran Ahmed, director executiv al Centrului pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH), Claire Melford, șefa Global Disinformation Index, cu sediul în Marea Britanie, și Anna-Lena von Hodenberg și Josephine Ballon, șefele organizației germane HateAid.

Rogers a clarificat că sancțiunile împotriva celor enumerați se referă la vize. „Nu impunem măsuri financiare dure în stilul lui Magnitsky, dar mesajul nostru este clar: dacă îți construiești o carieră cenzurând discursul american, nu ești binevenit pe pământ american”, a scris ea.

Rubio a adăugat că acești „activiști radicali” și ONG-uri „înarmate” au facilitat „represiunea cenzurii guvernamentale străine – în fiecare caz, vizând persoane fizice americane și companii americane”.

Franța a condamnat interdicția impusă de administrația Trump lui Thierry Breton și altor patru personalități europene. „Legea serviciilor digitale a fost adoptată democratic în Europa pentru a se asigura că ceea ce este ilegal offline este și ilegal online. Nu are absolut niciun efect extrateritorial și nu afectează în niciun fel Statele Unite”, a scris ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

