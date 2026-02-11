Asta după ce compania guvernamentală care acordă împrumuturile ar fi recunoscut că nu are informații despre situația financiară a unor absolvenți, deși are de recuperat miliarde de lire sterline.

Rupert Lowe, membru al parlamentului britanic, afirmă că Student Loans Company, organizație guvernamentală care acordă credite de studii, are probleme în a recupera aproape 13 miliarde de lire.

”Cred că există o înșelătorie industrială, prin care cetățeni străini pot solicita împrumuturi, apoi dispar fără nicio intenție de a le rambursa vreodată. Cred că există o problemă specifică legată de români. De ce li se permite românilor să ceară împrumuturi pentru studenți?”.

Corespondent ProTV: ”Potrivit parlamentarului britanic, numărul românilor care au obținut credite pentru studii s-a triplat din 2020 până în 2024, ajungând la peste 78.000. Este mult mai mare decât al studenților proveniți din orice altă țară”.

Împrumuturile pentru studii se rambursează eșalonat, în 30 de ani. Absolvenții încep să plătească în momentul în care se angajează un procent din veniturilor lor, dar numai dacă acestea depășesc un anumit nivel.

Lia Hăncianu, consultant educațional: ”Am auzit și cu urechea mea de oameni care fac aceste împrumuturi, nu cu gândul de a-i da înapoi, ci cu gândul că - oricum eu nu o să câștig. Eu știu că nu o să am un salariu mare sau dacă eu lucrez pe PFA o să merg practic pe o structură în așa fel încât să nu câștig practic pe hârtie suma respectivă și atunci să nu dau niciodată de banii respectivi înapoi”.

Student Loans Company spune că nu investighează pe criterii de naționalitate

Iar Student Loans Company nu ar avea posibilitatea să obțină informații despre toți absolvenții.

Alexandra Bădescu, consilier educațional: ”Acum, dacă nu și-au declarat veniturile și nu și-au updatat statutul acolo, Student Loan poate să îi dea în judecată, să le obțină banii”.

Ștefan Teodor Vișinescu lucrează în Elveția, iar compania sa știe despre împrumut.

Ștefan Teodor Vișinescu, fost student în UK: ”Angajatorul meu a fost anunțat în momentul în care am fost angajat. Că uite, el are un credit la noi și eu îmi fac plata pe portaluri, pe portalul lor direct”.

După Brexit, condițiile de acordare a creditelor de studii s-au schimbat.

Nona Colfescu, consilier educațional: ”Împrumutul acela nu se mai acordă pentru cetățenii europeni decât dacă au un statut de settled sau pre-settled în Marea Britanie. Acest lucru înseamnă ca înainte de 2021 să fi locuit acolo".

La solicitarea Știrilor ProTV , Student Loans Company a precizat că nu a realizat investigații pe criterii de naționalitate.

Scandalul apare în contextul în care voci din Regatul Unit cer ștergerea unei părți a împrumuturilor pentru studii și relaxarea sistemului de creditare.