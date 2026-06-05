Mastodontul a fost lovit de un alt șofer, care a pătruns pe contrasens. Apoi s-a răsturnat și a ricoșat în mașina care circula regulamentar. Șoferul vinovat le-ar fi spus anchetatorilor că a adormit la volan.

Imaginile greu de privit, surprinse imediat după impact, arată forța uriașă a coliziunii. Autoturismul în care se afla bărbatul de 66 de ani a fost transformat într-un morman compact de fiare. Pentru a-și da seama dacă mai sunt și alte victime în mașină, salvatorii au avut nevoie să ridice TIR-ul răsturnat.

Din primele cercetări, s-a ajuns la această nenorocire după ce un șofer de 33 de ani a intrat cu autoturismul pe contrasens, unde a lovit tirul care circula regulamentar. În urma impactului, mastodontul a fost proiectat în mașina șoferului care și-a pierdut viața.

Șoferul camionului: „Mașina mică ce e de-a latul a adormit și a intrat în mine și în momentul ăla mi s-a blocat volanul și m-a răsturnat peste astălaltă ... în fracțiunea aia de secundă nu poți să vezi foarte multe”.

Alte două autoturisme au fost implicate în carambol.

Șofer: „Băiatul de aici cu fordul a intrat în fața tirului, tirul a făcut balans și s-a răsturnat peste mașina din față, care o vedeți dedesubt. Din el, din ricoșare, mi-a intrat mie în roată, o stricat mașina”.

Martor: „Mașina asta ce e lovită în mijlocul drumului a intrat pe contrasens, tirul a dat în ea și a lovit și restul mașinilor”.

Șoferul care a intrat pe contrasens a ajuns și el la spital. Le-a spus anchetatorilor că ar fi adormit la volan. O femeie, pasager într-o mașină implicată în carambol, a refuzat transportul la spital.

Victimă: „Nu am văzut mare lucru, doar când a venit mașina asta și când a dat în noi. Și soțul a strigat gata, că e accident, și mașina a zburat. Doar o zis că domnul o adormit și atâta ținând cont că eu am transplant de cord, nu mi-a fost totuna”.

Abdo Aboud, medic SAJ Timiș: „O persoană decedată prin strivire, sub TIR, greu accesibil la el. Și o persoană care s-a dus la spital cu traumatism membrelor inferioare, șoferul TIR-ului fără evenimente”.

Ionuț Viorel Dan, ISU Timiș: „Este vorba de un accident rutier între un autotren cu semiremorca ce transporta cărămidă și alte patru autoturisme. Autoturismul în care se afla persoana decedată a fost practic intrată sub tir și a necesitat ridicarea acestuia”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Niciunul dintre șoferi nu s-a urcat băut la volan.