Iar liceenii au chiar mai multe lacune decât copiii de clasa întâi - dacă ne raportăm, bineînțeles, la cât ar trebui să cunoască fiecare, în funcție de vârstă. Ministerul Educației recunoaște că e nevoie de schimbări.

Niște elevi de liceu din Brașov au încercat să vadă, la muzeul de științe, cum paginile întregi de formule pe care le-au învățat la școală se transpun în realitate.

Larisa Popescu, elevă: „Uneori sunt niște noțiuni foarte abstracte, pe care copiii au nevoie să le experimenteze palpabil, prin simțuri.”

Ioana Borșan, Muzeul de Științe: „La școală predăm refracția luminii, cu multe formule, pe hârtii și pixul în mână, dar când vedem cât de simplu este în practică - cu un borcan și niște biluțe - avem un moment de wooow, chiar atât de simplu este?!”

Însă cercetarea UNICEF arată că nu mulți copii și adolescenți ajung la această concluzie. Un test cu accent pe gândire - nu pe reproducerea de informații - arată că doar puțin peste 40% dintre elevi sunt capabili să aplice știința în viața de zi cu zi. Ceilalți au dificultăți în utilizarea raționamentului științific.

Marian Staș, expert în educație: „Eu îl numesc pe acesta analfabetism logic. Copiii noștri nu învață, prin urmare, nu știu, să gândească așa cum se cuvine, corect, rațional, logic, în școală.”

În plus, pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, nivelul de alfabetism științific scade. Dacă elevii de clasa întâi obțin, în medie, 74 de puncte din 100, cei aflați la începutul anilor de liceu nu mai trec de 44.

Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare: „Ceea ce poate face ministerul, prin politicile lui, este: să propună schimbări curriculare, să propună noi pedagogii, să creeze contexte de predare integrate ca să vezi o schimbare, asta se întâmplă în generații.”

Studiul arată și că simpla prezență a dotărilor din școli sau numărul de ore alocate materiilor din aria științelor nu garantează performanța. Contează mult, printre altele, încrederea elevului că poate înțelege subiectul sau nivelul de educație al părinților.