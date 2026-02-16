Atenţia unei părţi a mass-media s-a concentrat mai degrabă asupra acestui suporter excentric decât asupra performanţelor echipei, care se află într-o formă excelentă de la sosirea lui Michael Carrick. Datorită lui, provocarea lui Ilett, care a început în octombrie 2024, era pe punctul de a se încheia. United avea patru victorii consecutive, înainte de a se împotmoli, în această săptămână, în faţa echipei West Ham (1-1).

Jucătorii, deranjaţi de atenţia acordată suporterului

Această mediatizare excesivă a suporterului şi a părului său a fost regretată de Cunha la Romario TV. Brazilianul consideră că performanţele echipei ar trebui să facă valuri: „Oamenii sunt mai preocupaţi de obţinerea a cinci victorii din cauza tunsorii decât de cele 15 puncte. Aşadar, eu sunt mai degrabă pentru cele 15 puncte, nu-mi pasă deloc de tunsoarea lui”.

El dezvăluie, de asemenea, că subiectul este abordat chiar şi în vestiar: „Uneori vorbim despre asta, dar nu ne motivează cu adevărat. Nu ni se pare grozav. Nimeni nu îşi doreşte mai mult decât noi cele cinci victorii sau mai multe victorii, indiferent de situaţie”, a afirmat el.

Wayne Rooney îl critică dur pe suporter

Această nemulţumire afectează chiar şi legendele clubului. Wayne Rooney l-a atacat pe Frank Illet, mai cunoscut sub numele de The United Strand, pe reţelele de socializare.

„L-aş trimite în celălalt capăt al ţării. Mă înnebuneşte. Se vorbeşte despre Michael Carrick şi Manchester United, care încearcă să câştige al cincilea meci consecutiv, iar toată lumea vorbeşte doar despre tipul ăsta care se tunde. Pun pariu că va fi devastat dacă Man United câştigă, pentru că va deveni insignifiant”, a spus el în podcastul No Tippy Tappy Football.

Rooney şi Cunha ar trebui, însă, să continue să audă vorbindu-se despre el.

Suporterul, în vârstă de 29 de ani, este urmărit activ online şi a avut peste 150.000 de spectatori la un live pe care l-a lansat cu ocazia meciului West Ham–United. Un meci care i-ar fi putut oferi o programare la coafor... pe care va trebui să o amâne din nou.