Conform datelor centralizate de Genesis Property la începutul acestui an, 56% dintre respondenţi consideră că AI riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudenţă în ceea ce priveşte impactul asupra joburilor, iar 31% spun inclusiv că le creează anxietate când vine vorba despre siguranţa locului de muncă pe termen lung.

Angajații cer păstrarea deciziilor importante în mâna oamenilor

De asemenea, 62% din totalul celor chestionaţi afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri.

În acelaşi timp, peste jumătate dintre respondenţi (53,6%) nu sunt de acord cu utilizarea instrumentului AI în evaluarea emoţiilor, motivaţiei sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relaţiile interpersonale şi dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană.

Totodată, 29,6% indică leadershipul şi asumarea responsabilităţii ca fiind domenii în care decizia şi discernământul nu pot fi delegate tehnologiei, ceea ce subliniază nevoia de echilibru între automatizare şi componenta umană.

Potrivit sursei citate, deşi tehnologia contribuie la creşterea productivităţii - prin automatizarea sarcinilor repetitive (53%), analiza rapidă a datelor (40%) şi susţinerea activităţilor creative (28%) - tot mai mulţi angajaţi consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievaţi declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu elemente care îi ajută să se deconecteze, de la zone de relaxare şi spaţii pentru conexiune cu echipa până la birouri în aer liber sau interioare cu lumină naturală, ventilaţie adecvată, plante şi alte elemente naturale.

În context, pentru a evita suprasolicitarea digitală, 34% dintre angajaţi susţin că este nevoie de zone dedicate colaborării şi interacţiunii umane fără tehnologie.

Angajații își doresc un mediu de lucru flexibil

Mai mult de o treime (37,3%) dintre angajaţi afirmă că vor un mediu care creşte eficienţa, dar păstrează deciziile în zona umană, iar 35,2% îşi doresc un spaţiu în care tehnologia este aproape invizibilă. Nu în ultimul rând, 31,4% din eşantionul analizat menţionează că îşi doresc un birou care se adaptează diferitelor nevoi de lucru, de la focus la colaborare sau regenerare, ceea ce subliniază aşteptarea unui mediu flexibil, echilibrat şi centrat pe experienţa angajatului.

În ceea ce priveşte tehnologiile folosite, 50,8% indică sistemele de monitorizare a activităţii drept principal factor de disconfort, în timp ce 42,9% sunt îngrijoraţi de evaluările automatizate ale performanţei, fără filtru uman.

Sondajul Genesis Property despre modul de lucru şi aşteptările profesionale ale angajaţilor în 2026 a fost derulat online, la începutul acestui an, pe un eşantion total de 1.146 utilizatori de Internet din România, dintre care peste 53% bărbaţi, 76% angajaţi fără funcţii de conducere şi aproape 33% cu un venit net de peste 6.000 de lei.