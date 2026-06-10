”Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a operaţionalizat Aplicaţia mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicaţia este dedicată persoanelor cu deficienţe de auz şi/sau vorbire şi le oferă acces direct la Serviciul de urgenţă 112 prin multiple canale de comunicare: apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini şi videoclipuri”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de STS.

La iniţierea unui apel, aplicaţia transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului.

Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active permanent, 24/7. Interpreţii autorizaţi asigură comunicarea dintre apelant şi operatorul 112 sau dispecerul agenţiei de intervenţie.

Prin aplicaţie pot fi solicitate intervenţii ale Ambulanţei, Poliţiei, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei şi a echipajelor Salvamont.

STS menţionează că desfăşoară, împreună cu autorităţi naţionale şi organizaţii neguvernamentale, sesiuni de informare şi promovare la nivel naţional privind funcţionalităţile şi beneficiile noii soluţii dedicate accesului adaptat la Serviciul de urgenţă 112.

Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, persoanele interesate pot accesa informaţii complete despre aplicaţia Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112, tutoriale privind funcţionalităţile acesteia, precum şi ghiduri de instalare şi utilizare pentru dispozitivele mobile.