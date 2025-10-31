Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Am văzut țara crescând, schimbându-se, visând mai departe. Am fost martorii istoriei și vocea celor care au avut curajul să o scrie. Am spus poveștile celor care au construit și am arătat adevărul atunci când alții l-au ascuns. Începând de sâmbătă, 1 noiembrie, timp de o lună, Știrile PRO TV marchează trei decenii de jurnalism prin campania „30 de ani în 30 de zile”, un proiect editorial semnat de Cosmin Stan și Roxana Hulpe.

Este o călătorie emoționantă prin istoria noastră comună, spusă cu înțelepciunea de astăzi și emoția de atunci – o privire lucidă, dar plină de speranță, asupra momentelor care ne-au unit și ne-au format ca națiune. „30 de ani în 30 de zile este o incursiune în trecutul nostru recent pentru a reclădi memoria colectivă a poporului care nu trebuie să uite prin ce a trecut ca să ajungă până unde suntem astăzi. Sunt 30 de ani în care Știrile PRO TV au fost în permanență martori ai istoriei.

I-am însoțit pe telespectatori la fiecare pas, în suferință sau în sărbătoare, și le-am adus oamenilor ceea ce era cu adevărat important. Ne-am luat acum curajul să privim înapoi, să ne reamintim greșelile trecutului pentru a nu le mai repeta în viitor.

Este un exercițiu important, mai ales în actualul context. Urmărind campania noastră, veți constata că istoria se repetă, cu alte chipuri, cu alte vorbe, cu alte manifestări – dar, în esență, răul se întoarce din nou și din nou sub diverse forme, iar depinde doar de noi să-l recunoaștem și să-l respingem. Ne vom aminti oameni, fapte, vorbe de duh care au marcat această țară și vom constata cât de mult totuși ne-am transformat și ce drum lung am parcurs până acum.”, spune Cosmin Stan, jurnalist și prezentator Știrile PRO TV.

Românii vor retrăi cele mai puternice momente care au modelat România ultimelor trei decenii – de la transformări sociale și politice, până la povești de curaj și solidaritate. Campania ”30 de ani în 30 de zile” poate fi urmărită în fiecare zi, începând de sâmbătă, 1 noiembrie, la Știrile PRO TV.

