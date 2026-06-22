O nouă statuie pentru Lionel Messi. Şi nu orice statuie. Duminică aceasta, oraşul argentinian Cutral Co a dezvelit o sculptură de 26 de metri înălţime şi 70 de tone care îl înfăţişează pe starul argentinian îngenuncheat cu trofeul Cupei Mondiale între picioare. Aceasta o face cea mai înaltă statuie a lui Lionel Messi din lume, depăşind-o pe cea de 21 de metri ridicată în Kolkata (India). Purtând tricoul echipei naţionale a Argentinei, fostul idol al FC Barcelona apare triumfător, cu mâna stângă aşezată pe inimă şi mâna dreaptă ridicată spre cer.

Însă sculptura creată de artistul Aldo Beroisa nu este admirată de toată lumea. Culoarea sa albă imaculată şi poza jucătorului au provocat multe ridiculizări pe reţelele de socializare. „E chiar urâtă”, au comentat mai mulţi utilizatori. „Bunul gust e atât de dificil”, a glumit un altul, în timp ce unii au văzut o asemănare cu chipul antrenorului său naţional, Lionel Scaloni. Şi chiar cu eternul său rival, Cristiano Ronaldo. „Îi dă statuii lui Ronaldo o luptă serioasă”, a remarcat un altul, referindu-se la un portret de bronz destul de slab al starului portughez. „Săracul Lionel”, s-a plâns un alt internaut.

În ciuda criticilor, statuia este un motiv de mândrie pentru locuitorii acestui oraş cu 40.000 de locuitori, situat în stepele deşertului patagonian. Unul dintre obiectivele acestei statui record este de a promova turismul în provincia Neuquén şi, astfel, de a încuraja fanii jucătorului argentinian să viziteze regiunea.

„Cariera lui Messi este un exemplu pentru noi”

„Iniţial, Primăria mi-a comandat să creez un Messi în mărime naturală, dar mi s-a părut prea mic pentru cineva de statura lui”, explică în Le Monde sculptorul Aldo Beroisa, rezident al Cutral Co şi specialist în statui gigantice. „Cariera lui Messi este un exemplu pentru noi.”

Cu o înălţime de 26 de metri, statuia este amplasatăi în acest oraş, desemnat „capitala provincială a clădirilor” în 2024 datorită numeroaselor sale sculpturi gigantice, majoritatea fiind opera lui Aldo Beroisa. Vizitatorii pot admira deja un Hristos gigantic de 15 metri şi Cina cea de Taină.