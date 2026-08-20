Marian Godină spune că cei 20 de ani petrecuți în Poliția Română au avut un rol important în formarea sa și au devenit, ulterior, sursă de inspirație pentru cărțile și poveștile sale.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi”, a transmis Marian Godină.

Fostul polițist spune că, privind în urmă, este recunoscător atât pentru momentele bune, cât și pentru cele dificile, pe care le consideră parte din parcursul său.

„Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele. Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele”, se mai arată în postare.

După ce a devenit tată, a început să caute liniștea

Nașterea copiilor săi i-a schimbat perspectiva asupra meseriei. Godină spune că nu mai simțea aceeași nevoie de adrenalină și de misiuni periculoase și că timpul petrecut alături de familie a devenit tot mai important.

„Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a mai precizat Marian Godină.

El recunoaște că păstrarea statutului de polițist ar fi fost alegerea rațională, având în vedere siguranța financiară și pensia pe care urma să o primească.

„A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe”, a completat acesta.

Vrea să se dedice scrisului și familiei

Godină spune că a ajuns la concluzia că își dorește să își concentreze timpul asupra scrisului, proiectelor personale și familiei, fără să mai amâne această schimbare pentru anii următori.

„Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”, a precizat Marian Godină

Decizia nu a fost luată ușor. Fostul polițist spune că a cerut sfaturi înainte de a înțelege că hotărârea îi aparține în totalitate: „Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea.”

După aproape 20 de ani de carieră, Marian Godină spune că a făcut pasul decisiv și și-a depus demisia. Primele sentimente după această hotărâre au fost, potrivit lui, cele de libertate și fericire.

„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a conchis acesta.