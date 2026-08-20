Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, Agerpres, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Cristian Anton, director general al ARR, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (patru acte materiale), folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite în formă continuată (trei acte materiale) şi constituire a unui grup infracţional organizat.

În faţa judecătorilor va ajunge şi R.B.A., administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită în formă continuată (patru acte materiale), trafic de influenţă în formă continuată (cinci acte materiale), complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite în formă continuată (trei acte materiale) şi constituire a unui grup infracţional organizat, relatează Agerpres.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în a doua jumătate a anului 2024, Cristian Anton, în calitate de director general al ARR, ar fi constituit un grup infracţional organizat, împreună cu R. B. A., administrator al unei societăţi comerciale şi D. D. R. I., deţinător al unui centru de pregătire profesională, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie, în contextul organizării examenelor de obţinere a atestatelor profesionale de transport.

"Astfel, în schimbul unor sume de bani, membrii grupului ar fi înlesnit promovarea frauduloasă a examenelor organizate de ARR, la care inculpatul Cristian Anton era fie membru al comisiei de examinare, fie (începând cu luna noiembrie 2025, când a devenit director general al ARR) desemna membri care facilitau, la rândul lor, promovarea frauduloasă a examenelor care erau organizate în centrele de examinare din judeţele Arad, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti", se precizează în comunicat.

Cum ar fi coordonat Cristian Anton fraudarea examenelor ARR

Conform anchetatorilor, ca lider al grupului, Cristian Anton ar fi avut următoarele atribuţii:

- ar fi coordonat şi gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice şi a probei la calculator, prin aceea că ar fi păstrat legătura cu R.B.A. şi D.D.R.I. şi ar fi primit, de la aceştia, listele cu candidaţii care au remis sume de bani pentru fraudarea examenului, dar şi o parte din sumele de bani colectate de aceştia de la candidaţi. De asemenea, ar fi dirijat activitatea grupului astfel încât să evite vulnerabilităţile deconspirării;

- în contextul exercitării atribuţiilor de examinator, ar fi permis fraudarea examenului teoretic prin acceptarea ca persoanele desemnate de R.B.A./D.D.R.I. să rezolve proba la calculator în locul candidaţilor, precum şi prin înmânarea foilor cu răspunsurile corecte la proba scrisă a studiului de caz, candidaţilor aflaţi pe lista celor care au remis sume de bani în scopul fraudării examenului; ar fi primit de la R.B.A. şi D.D.R.I. lista cu persoanele care urmau să fie favorizate în fraudarea examenului;

- în contextul exercitării funcţiei de director general al A.R.R., ar fi desemnat persoane agreate în comisiile de examinare din locaţiile unde exista mediul propice fraudării examenelor, persoane care ar fi permis fraudarea examenelor de către candidaţii indicaţi de el sau de ceilalţi membri ai grupului.

"Cu ocazia examenelor organizate de ARR pentru obţinerea atestatelor profesionale de transport în municipiul Bucureşti (25 octombrie 2025 şi 7 martie 2026) şi în judeţul Arad (1 martie 2026), inculpatul Cristian Anton, în calitate de membru în comisiile de examinare, ar fi primit de la R.B.A. suma totală de cel puţin 81.000 euro (67.100 euro la sesiunile din municipiul Bucureşti şi 14.000 euro la sesiunea din judeţul Arad) pentru ca, în schimb, să asigure promovarea frauduloasă a examenului de către cel puţin 149 de candidaţi de la care inculpatul R.B.A. primise anterior sume de bani ca urmare a promisiunii că le va facilita promovarea examenului", menţionează anchetatorii.

În acest sens, Anton Cristian ar fi permis ca, la examenele respective, proba la calculator să fie susţinută, în locul candidaţilor favorizaţi, de către persoane din anturajul lui R.B.A. şi le-ar fi remis respectivilor candidaţi foile cu răspunsurile la proba studiului de caz, în sala de examinare, mai spun procurorii.

"În plus, în perioada februarie - martie, inculpatul Cristian Anton ar fi primit suma de 34.000 euro, dintr-un total de 54.800 de euro, de la R.B.A., în legătură cu atribuţiile de serviciu aferente funcţiei de director general al ARR, astfel încât, la examenele desfăşurate în judeţul Mehedinţi (21 februarie 2026) şi în municipiul Bucureşti (28 februarie 2026), să desemneze în comisiile de examen membri dispuşi să promoveze în mod fraudulos cel puţin 117 candidaţi de la care inculpatul R.B.A. primise anterior sume de bani. Fraudarea examenelor ar fi constat în aceea că proba grilă la calculator ar fi fost susţinută, în locul candidaţilor favorizaţi, de persoane din anturajul lui R.B.A., membrii comisiei le-ar fi remis candidaţilor răspunsurile la proba teoretică a studiului de caz, în sala de examinare, respectiv le-ar fi permis accesul în sala de examen cu răspunsurile la subiecte", arată DNA.

DNA mai spune că, la data de 17 martie, în timp ce se afla în municipiul Bucureşti, Cristian Anton ar fi acceptat promisiunea lui R.B.A. de a primi diferenţa de 20.800 de euro (din care 5.000 euro urma să îi fie remisă prin intermediul lui D.D.R.I. şi 15.800 de euro direct de către R.B.A.), în schimbul demersurilor descrise anterior, făcute de acesta în vederea fraudării examenelor.

"Cu ocazia examenelor anterior menţionate, inculpatul R.B.A. ar fi pretins şi primit suma totală de cel puţin 196.280 de euro, de la mai mulţi candidaţi (cel puţin 256 candidaţi), direct sau prin deţinători de şcoli de atestate profesionale, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă membrii comisiilor de examinare, astfel încât respectivii candidaţi să promoveze examenele în mod fraudulos, în modalităţile descrise anterior. Cuantumul sumei remise de către candidaţi ar fi variat între 500 şi 1600 euro, în funcţie de tipul atestatului. Din total, inculpatul R.B.A. şi-ar fi păstrat 62.180 euro, după remiterea către inculpatul Cristian Anton", menţionează DNA.

Anchetatorii informează că în cauză s-au dispus mai multe măsuri asigurătorii, respectiv, cu privire la Cristian Anton s-a dispus sechestru asigurător asupra sumelor totale de 523.220 euro 78.300 lei şi 8.300 USD, identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţele aparţinând acestuia.

Măsura sechestrului asigurător a fost dispusă în vederea confiscării speciale a sumei de 115.100 de euro, reprezentând obiectul infracţiunii de luare de mită, iar pentru restul sumelor s-a avut în vedere măsura confiscării extinse, deoarece, din investigaţiile financiare referitoare la veniturile Cristian Anton şi ale familiei sale, s-a constatat că, referitor la suma 1.926.076 lei dobândită în perioada 2021 - 2026, există temeiuri pentru aplicarea acestei măsuri.

Cu privire la inculpatul R.B.A., în vederea confiscării speciale, procurorii arată că s-a dispus sechestru asigurător, asupra sumelor totale 15.645 euro, 35.740 lei şi 1.510 lire sterline, a trei ceasuri de lux (în valoare minimă totală de 8.500 euro) şi asupra unui imobil.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.