Tânăr către Speranța Cliseru: ”Spuneți că doamna Carmen Dan minte”. Răspunsul prefectului

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a fost apostrofată în public de un cetățean, după ce șoferul ei a parcat mașina pe trecerea de pietoni.

Revoltat că mașina cu care Speranța Cliseru a venit la un restaurant din zona Grădina Icoanei este parcată pe trecerea de pietoni, un tânăr a mers la masa ei pentru a-i cere socoteală.

De asemenea, acesta i-a spus că nu trebuie să mai iasă în public după ce s-a întâmplat pe 10 august, la protestul din Piața Victoriei.

În momentul în care bărbatul îi spune că ”10 august nu uită nimeni” și că, dacă este nevinovată, să iasă public și să spună ”doamna Carmen Dan minte”, Speranța Cliseru răspunde ”asta am spus, am spus”.

În final, prefectul Capitalei îi mai transmite că a greșit adresa și să meargă la alte persoane să întrebe.

"Asta am spus. Am spus. Cred că aţi greşit adresa, mergeţi la altă persoană să întrebaţi. Eu am spus că sunt nevinovată şi să le întrebaţi pe acele persoane, nu să mă hăituiţi pe mine. Nu sunt eu vinovată, credeţi-mă!".

763 de persoane au depus până acum plângere la Parchet. Oamenii acuză că au avut de suferit după ce jandarmii au intervenit în forță la protestul de pe 10 august din Piața Victoriei.

Gabriela Firea: Primăria Generală nu dă ordine jandarmilor sau prefectului; în general, nu mă înconjur de oameni care mint



"Primăria Generală, prin primar sau viceprimar, nu dă ordine jandarmilor, nu dă ordine prefectului, nu spune 'de aici începe intervenţia' sau 'aici se sfârşeşte', pentru că nu are calitatea, nu are atribuţii. Noi am fost prezenţi la acel centru de comandă despre care s-a vorbit, prin viceprimar, doar pentru acţiuni care însemnau: restricţii de circulaţie, devierea traseelor autobuzelor RATB sau a tramvaielor; alte măsuri organizatorice. Primăria Capitalei, în primul rând, este formată din cetăţeni civili. Noi suntem civili, nu suntem militari", a precizat ea.

În ceea ce priveşte inadvertenţele dintre anumite declaraţii ale prefectului şi ale reprezentanţilor Ministerului de Interne, Firea a arătat că aşteaptă finalizarea anchetei, menţionând că, în general, nu se înconjoară de oameni care mint.

"Chiar dacă ar fi anumite lucruri de spus - şi cu siguranţă sunt anumite lucruri de spus - le voi afirma într-un cadru organizat, statutar şi nu mă voi alătura celor care împroaşcă cu noroi în munca atâtor oameni, pentru că este atât de uşor şi de simplu să denigrezi, fără să te gândeşti la consecinţe. (...) Cât priveşte anumite, să spunem, inadvertenţe observate de analişti şi de presă, cu privire la anumite afirmaţii care s-au făcut din partea doamnei prefect şi a reprezentanţilor Ministerului de Interne, există o anchetă în curs, a Parchetului, şi aşa cum ştiţi, pe perioada unei cercetări, orice declaraţie este superfluă, pentru că poate chiar să afecteze cursul anchetei. Cunosc anumite lucruri, dar nu pot să le exprim public. Atunci când voi putea, o voi face. Aştept şi eu, ca toţi românii, rezultatul acestei anchete. Eu pot să vă spun cu notă personală - o afirmaţie care poate fi făcută şi sub cupola sălii de şedinţă a Consiliului General - că în general nu mă înconjur de oameni care mint", a precizat ea.

Primarul general a menţionat că nu a fost informată de către prefectul Speranţa Cliseru asupra evenimentelor din seara de 10 august, având în vedere că prefectura nu este subordonată PMB.

"Prefectul, în general, din orice municipiu, este reprezentantul Guvernului, deci al primului-ministru în teritoriu. Aş vrea să subliniez această nuanţă. (...) Dar am discutat - trebuie să recunosc, deşi eram într-o deplasare oficială în afara ţării, la Tallinn - am vorbit cu domnul viceprimar, pentru că era normal să discut, îi delegasem competenţele mele şi toate atribuţiile pe perioada 8 - 12 şi atunci era normal să discutăm, să ne informăm, şi m-a asigurat de fiecare dată că este la dispoziţia colegilor de la MAI şi Jandarmerie, care au atribuţii legale în restabilirea ordinii şi siguranţei publice şi că suntem la dispoziţie cu ceea ce legea ne transmite nouă, ca unitate administrativ-teritorială, ca şi atribuţie", a susţinut ea.

Întrebată dacă este de părere că Speranţa Cliseru ar trebui să îşi dea demisia, primarul general a declarat că orice prefect este propus şi numit de Guvernul României.

"Este la latitudinea Guvernului României, a doamnei prim-ministru, dacă va considera legală, conformă, onestă activitatea prefectului, după analiza pe care cu siguranţă o face sau o va face. Eu nu pot să afirm decât cu caracter subiectiv că, în general, aleg să lucrez cu persoane care sunt profesioniste, care sunt vârfuri în domeniul lor de activitate, iar doamna Cliseru este unul dintre cei mai buni specialişti din ţară în atragerea de fonduri europene în administraţie publică locală şi centrală şi în coordonarea unor obiective de mare infrastructură. Vă spun sincer că îmi pare rău că a plecat de la Primăria Capitalei. (...) Tot ca o notă personală, probabil dacă nu era un prefect care să fi lucrat cu Gabriela Firea, nu era atât de interesant pentru nimeni să difuzeze o ştire cu un prefect pe care îl cheamă Popescu şi care lucra cu primarul Ionescu. Aşa o cheamă Cliseru şi a lucrat cu Gabriela Firea. Se vinde ştirea mult mai bine, are trafic şi merge bine şi pe Facebook", a spus ea.

Gabriela Firea a subliniat că nu i s-a părut "absolut deloc normal" faptul că iniţial au existat mai multe persoane care doreau să îşi asume organizarea mitingului, după care, "rând pe rând, să vină să spună, să dea şi în scris, că nu mai vor să fie organizatori".

"În ce ţară civilizată se întâmplă aşa ceva? Un organizator îşi asumă nişte elemente şi legătura pe care o are de luat şi de menţinut cu Jandarmeria, cu Brigada Rutieră, cu toate celelalte instituţii, pe toată durata desfăşurării evenimentului, în primul rând pentru siguranţa, securitatea propriilor participanţi la eveniment. (...) Nu putem unii dintre noi să fie întotdeauna în afara răspunderii şi să rămână doar cei care sunt angajaţi în instituţii cu răspunderea, eventual şi penală. Poate tragem toţi - şi dintr-o parte şi din alta - nişte învăţăminte", a conchis primarul.

