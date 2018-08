Prefectul Capitalei afirmă că a semnat ordinul de intervenție în forță după 12 noaptea: Nu am ce să regret

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a declarat că a semnat ordinul de intervenție a jandarmilor în Piața Victoriei la protestele din 10 august după ora 12 noaptea, adică după ce forțele de ordine au acționat violent împotriva manifestanților.

Știrea este în curs de actualizare!

După protestele din 10 august, reprezentanţii Jandarmeriei au susţinut că intervenţia de la miting a fost pe deplin justificată şi că dispozitivele au fost dimensionate în raport cu violenţele, fiind „eminamente defensive", iar acţiunile au fost reactive.

Astfel, potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, la ora 23.11 prefectul Capitalei a emis ordin ca Jandarmeria să acţioneze în forţă, iar din acel moment s-au luat măsuri astfel încât zona să fie evacuată.

Acum, prefectul Capitalei a declarat că ordinul a fost dat după ora 12 noaptea, însă ora ”nu are importanță”.

Reporter: La ce oră ați semnat acel ordin?

Speranța Cliseru: ”Cred că era după 12 noaptea. Dar nu are importanță. V-am spus că trebuia restabilită ordinea publică, pentru că elemente de vandali deja dădeau foc pe stradă, ați văzut și dumneavoastră.”

De asemenea, prefectul Speranța Cliseru a declarat că nu regretă semnarea acelui ordin de intervenție în forță.

Speranța Cliseru: ”Nu am ce să regret, pentru că acel ordin respectă întrutotul legislația și eu mi-am făcut datoria împreună cu cei din conducerea jandarmeriei.”

Reporter: Este normal să se intervină în piață și abia apoi să semnați dvs. ordinul?

Speranța Cliseru: ”Deci este conform legii, doamnă. Când jandarmii sunt atacați, ei au voie să acționeze și fără ordin de la prefect. Nu are importanță! Credeți-mă că nu are importanță și nu este relevantă ora. Jandarmii puteau acționa și fără ordin. Vă spun, nu încercați să ne antagonizați, pentru că eu nu am ce să reproșez deciziile jandarmeriei.”

Prefectul Capitalei nu a mai putut fi audiată, luni, în comisia de apărare din Senatul României, din cauza lipsei de cvorum.

Potrivit preşedintelui comisiei, liberalul Marcel Vela, invitaţiile pentru prefectul Capitalei şi şeful dispozitivului de jandarmi, Laurenţiu Cazan, vor fi refăcute pentru marţea viitoare.

Întrebată de presă unde s-a aflat în după-amiaza şi în seara zilei de 10 august, Speranţa Cliseru a precizat că a fost într-o clădire care aparţine de Guvern, "în spatele Pieţii Victoria".

În urmă cu 5 zile, prefectul Speranța Cliseru a refuzat să spună în public ora la care a semnat ordinul de intervenție în forță a jandarmilor la protestele din 10 august.

Prefectul Capitalei, pe 22 august: „Deci .. este consemnat și nu pot să vă detaliez.”

Jurnalist: Este adevărat că pe document apare semătura dumneavoastră după ce s-au terminat evenimentele?

Prefectul Capitalei, pe 22 august: „Nu există după ce s-au terminat evenimentele, nu pot să vă dau detalii, dar eu vreau să vă spun că legea a fost respectată și aș vrea să respectați instituția prefectului din toată țara și să aveți în noi toți în mine, bineînțeles încredere, că noi suntem cei care respectă legea.

Eu nu pot să detaliez sau să explic modul în care alte instituții au acționat, să spunem, în acea zi. Fiecare răspunde pentru el. Eu vorbesc numai despre mine. Deci eu am respectat legea, în condițiile în care eu am respectat legea adunărilor pubice și acel ordin de intervenție respectă în totalitate legislația în vigoare.”

