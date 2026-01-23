Peste 120 de milioane de americani - sau peste o treime din întreaga populaţie - ar putea fi afectaţi în acest weekend, potrivit ABC News. Furtuna ar putea cuprinde o întindere de peste 3.000 de kilometri de pe teritoriul ţării, a relatat The Washington Post.



Sunt prognozate furtuni şi zăpadă în statele din sud, în zone din Midwest şi de pe Coasta de Est, unde furtuna este aşteptată să lovească duminică, inclusiv în zona metropolitană New York şi a capitalei Statelor Unite, Washington.



Serviciul naţional de meteorologie din Statele Unite a avertizat joi în legătură cu drumuri acoperite de polei şi condiţii periculoase de călătorie. Combinaţia ninsoare şi vânt ar putea reduce drastic vizibilitatea pe şosele, a mai spus instituţia. Există de asemenea riscul prăbuşirii unor arbori şi a declanşării unor pene de curent.



Meteorologii au avertizat în legătură cu pericolul hipotermiei şi al degerăturilor, recomandându-le rezidenţilor să-şi protejeze animalele de companie împotriva frigului. Vânturile puternice vor face ca temperaturile să fie percepute ca fiind încă şi mai scăzute, a adăugat agenţia.



În statul sudic Texas a fost activat sistemul de management pentru situaţii de urgenţă care să poată răspunde astfel incidentelor, a anunţat guvernatorul Greg Abbott. Acest demers furnizează o monitorizare sporită a alimentării cu energie electrică, precum şi asistenţă privind degajarea şoselelor în cazul unei situaţii de urgenţă.

