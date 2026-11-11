Potrivit unui comunicat de presă al USR, din banii recuperați de MApN cu titlul de daune-interese din executarea contractelor de achiziții publice va fi constituit un fond din care să fie actualizate pensiile militare, potrivit unui proiect de lege inițiat de Radu Miruță, deputat USR și fost ministru al Apărării, scrie news.ro.

„Actualizarea pensiei militarilor cu solda de grad este o obligație, nu un moft. Nu există niciun argument pentru care această nedreptate să continue. Au existat diverse proiecte care au vorbit despre asta, dar care au fost trase pe linie moartă pentru că nu identificau o sursă a banilor. Prin această inițiativă li se face dreptate celor nedreptățiți, identificând, așa cum am promis, soluție în propria curte, nu cerând altor ministere să lase de la ele pentru MApN”, a declarat Radu Miruță.

Propunerea legislativă, depusă de Radu Miruță încă din timpul mandatului de ministru al Apărării, ține cont de faptul că MApN gestionează programe și contracte de achiziție de o complexitate tehnică, juridică, financiară și operațională ridicată, inclusiv programe de înzestrare cu valori semnificative și perioade îndelungate de executare.

Cum vor fi împărțiți banii recuperați de MApN

În prezent, Legea privind finanțele publice prevede ca sumele din penalități, garanții de bună execuție și daune-interese rezultate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către operatorii economici să se vireze la bugetul de stat.

Proiectul USR prevede ca sumele recuperate să se distribuie astfel: 40% la bugetul de stat, 30% la bugetul MApN (venit propriu), 20% pentru un fond destinat actualizării cu solda de grad a pensiilor militare de stat și 10% pentru stimularea personalului care a gestionat contractul.

„Astfel, banii recuperați din daune-interese, penalități și garanții rezultate din contractele de achiziții publice ale MApN vor fi împărțiți cu pensionarii militari și cu personalul care gestionează contractele de achiziție”, se mai arată în comunicatul citat.