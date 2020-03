Solidaritate în lupta cu Covid-19. Mai mulți voluntari din Sbiu produc viziere

Lupta cu temutul coronavirus, dar și lipsa materialelor de protecție, atât de necesare medicilor, determină tot mai multe persoane să facă fapte bune.

Câțiva studenți și absolvenți din Sibiu au decis că e momentul să nu mai stea cu mainile în sân. Au luat exemplul altor tineri din întreaga țară și au început să producă viziere din plastic.

Aceste echipamente de protecție ajung la cei care luptă în prima linie cu noul coronavirus, personal medical, dar și polițiști.

În același timp, unele firme, care au fost la un pas să se închidă, s-au reprofilat și produc astfel de echipamente.

”Prima etapă, să rulăm folia de plastic, să avem pe ce tăia, apoi punem un frame tăiat la un laser. Și încet, încet, va tăia fiecare mască în parte", a spus unul dintre tineri.

Radu este programator și, alături de alți voluntari din Sibiu, lucrează în două schimburi, pentru a produce viziere din plastic. În doar 6 minute, 8 viziere noi sunt decupate, cu ajutorul laserului.

”Este un feeling foarte fain să știm că putem să lucrăm cot la cot cu o întreagă națiune de makeri, cum le spunem noi, să-i ajutăm pe cei care sunt în linia întâi împotriva coronavirsului", a explicat Radu Iamandi.

Fiecare vizieră are câte un ecran și câte o bandă. Modelul mai simplu folosește capse de prindere pe laterală. Celălalt model nu presupune prinderi laterale, trebuie doar împletită banda pe anumite perforatii.

Tinerii s-au inspirat de la alți voluntari din București. Acum, ei produc aproximativ 800 de viziere pe zi, datorită donațiilor făcute de un ONG.

Voluntarii așteaptă ajutor de la oricine, mai ales că materia primă este pe terminate.

”Au venit câțiva medici rezidenți, am ales modelul, am făcut probe, ne-am stabilit pe cele 2 modele, apoi am chemat prieteni, colegi studenți să ne ajute", a spus unul dintre ingineri, Diana Iamandi.

Un alt voluntar îi îndeamnă și pe alții să ofere ajutor. ”Ne dorim să ajungă la cât mai multe persone informația că se fac aceste viziere și că fiecare dintre noi putem să contribuim într-un fel sau altul. Vrem să-i susținem pentru a face rost de materiale", spune Codruța Rebegel.

Pe de altă parte, o firmă de producție publicitară din Sibiu a văzut în crearea de viziere salvarea întregii afaceri, în contextul în care, în ultima perioadă, comenzile de materiale publicitare au scăzut dramatic.

”Intenția noastră a fost să închidem. Am reluat oameni din celelalte departamente. Cumva, credeți sau nu, chiar și contabilii pot să lucreze, să stea în picioare și nu doar la birou", spune Flavius Pogan.

Firma a ajuns să producă acum câteva sute de viziere pe zi, iar prioritare sunt comenzile din sectorul medical.