Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul s-a rupt și a căzut peste autoturism. Fata a scăpat cu răni ușoare.
A fost verificată cu etilotestul, rezultatul fiind zero. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
O șoferiță de 19 ani din Craiova a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp. Tânăra, care are permisul de conducere de doar o lună, a pierdut controlul vehiculului.
Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul s-a rupt și a căzut peste autoturism. Fata a scăpat cu răni ușoare.
A fost verificată cu etilotestul, rezultatul fiind zero. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Angajaţii vămilor vor declanşa, miercuri, o grevă de avertisment între orele 12:00-14:00, fiind nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi nerespectarea drepturilor profesionale şi salariale.
Fata de 12 ani din Mureşenii Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, care luni a fost lovită de o maşină condusă de un botoşănean, în timp ce se afla pe trotuar, a decedat, marţi, la spitalul din Târgu Mureş unde fusese transportată cu un elicopter SMURD.
Cu o economie care stagnează și prețuri în creștere, traiul zilnic devine tot mai complicat pentru mulți români. Veniturile au crescut ușor, în special în marile orașe, însă salariul nu acoperă majorările de la alimente, chirii și utilități.
A doua propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan pare să aibă aceeași soartă ca prima nominalizare. PNL a decis să nu sprijine Guvernul Veștea, la fel și USR. Asta în timp ce UDMR își îndeamnă parlamentarii să nu voteze.
Fostul consilier al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, face praf decizia șefului statului de a-l desemna în funcția de premier pe Adrian Veștea și îl avertizează pe președinte că este „în cădere liberă" pe rețelele sociale.
Sindicatele din Educaţie organizează acţiuni de protest în faţa sediului Guvernului şi în faţa Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaţilor din acest domeniu şi respingând proiectul de Lege privind salarizarea bugetarilor.