Decizia nu înseamnă anularea definitivă a măsurii, ci oprirea aplicării acesteia pentru moment. Guvernul a anunțat că va face recurs.

Plata amenzilor trebuia făcută în maxim 90 de zile

Potrivit actului normativ suspendat, autoritățile fiscale locale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne urmau să facă schimb de date pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

Conform procedurii prevăzute de hotărâre, după ce o amendă contravențională devenea definitivă, organul fiscal local trebuia să o înregistreze în evidența fiscală și să transmită contravenientului, în cel mult 30 de zile, o somație de plată.

În cazul în care suma nu era achitată integral în cele 90 de zile, durata suspendării se calcula în funcție de restanță: o zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei neachitați. Fracțiunile de zi nu erau luate în calcul.

Suspendarea urma să înceapă la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată.

Amenda putea fi contestată

De asemenea, normele prevedeau ca șoferii care contestau procesul verbal să aibă termenul de 90 de zile oprit pe durata procesului. Astfel, ei puteau conduce până când instanța lua o hotărâre definitivă.

Dacă amenda era plătită ulterior sau dacă se constata că fusese deja achitată integral ori parțial, perioada de suspendare trebuia modificată sau anulată în sistem.

Potrivit Guvernului, luni, 27 iulie PSD a depus plângerile prealabile. Miercuri, 29 iulie, PSD a atacat 11 din cele 12 hotărâri şi a cerut suspendarea lor.

„În aceeaşi zi, începând cu ora 14:54, au început să intre la Secretariatul General al Guvernului (instituţie care reprezintă Guvernul în instanţă) citaţiile pentru cele cinci procese în care Curtea s-a pronunţat astăzi. Termenul a fost luni, 3 august, ora 11:00", au subliniat oficialii Guvernului.