Sistemul de semafoare inteligente din București intră în reparații. Cum vor fi afectați șoferii

Sistemul de semafoare inteligente instalat pe mai multe străzi şi bulevarde din Capitală intră în reparaţii.

Oficialii promit că schimbarea fibrei optice, prin care se comunică datele spre centrul de comandă NU va da peste cap traficul în Bucureşti, considerat şi aşa unul dintre cele mai aglomerate oraşe ale Europei.

Şoferii se întreabă, însă, de ce se repară abia acum, deşi Primăria a avut toată vara la dispoziţie.

Primăria anunţă că înlocuieşte fibra optică de la semafoarele inteligente pe mai mai multe străzi importante din Capitală, străzi care de obicei sunt şi printre cele mai aglomerate.

Este vorba despre Ştefan cel Mare, Mihai Bravu, Liviu Rebreanu, Colentina, Iancului, Pantelimon, Calea Victoriei, Regina Elisabeta, Magheru, Pache Protopopescu şi Calea Moşilor.

Cristian Stroe, consilier IT al primarului general: „Până pe data de 6 septembrie, anumite tronsoane să fie înlocuite, anumite magistrale să fie înlocuite pe zona de fibră optică. Nu înseamnă lucrul acesta că se opreşte semaforul, nu. El ştie să lucreze pe un istoric pe care l-a avut, fără să afecteze intersecţia respectivă."

Aproape jumătate din intersecţiile Capitalei sunt înrolate în Sistemul de Management Inteligent al traficului. Asta înseamnă peste 220 de intersecţii, care ar trebui să fie inteligente.

Sistemul acesta este implementat în Bucureşti de mai bine de 13 ani. Cu toate astea, mulţi şoferi susţin că nu se simte „inteligența" în intersecţii.

Șofer: „Când eşti în trafic şi ai roşu, roşu, roşu, e inteligent, te ia din start.”

Taximetrist: „E aglomeraţie mare, ce să funcţioneze?"

Reporter: „Ce credeţi că ar trebui făcut ca să meargă mai bine?”

Șofer: „Sincronizarea lor mai bună.”

Pe timpul verii, traficul este lejer. Probleme vor apărea însă peste două săptămâni, după începerea şcolii, când managerii de trafic recunosc că dacă oamenii nu vor renunţa la maşinile personale şi nu vor alege transportul în comun sau alternativ, oraşul se va aglomera inevitabil.

Cristian Stroe, consilier IT al primarului general: „Din momentul în care ieşim cu toţii pe străzi, numărul acesta uriaş de maşini personale, plus transport public, plus cei care tranzitează Bucureştiul chiar la orele de vârf, vă daţi seama că n-o să facem altceva decât să împiedicăm ambuteiajele sau aglomerarile pe anumite zone.”

Cu jumătate de oraş semaforizat inteligent, traficul din Bucureşti nu reuşeşte să se aerisească de ani buni. Dacă în 2014 avea un grad de congestie de 40%, anul trecut a fost de 48%.

