Drumarii au dus pe Transalpina utilaje puternice, care înaintează prin nămeții de pe versanți. În câteva săptămâni, s-ar putea circula din nou între Rânca și Obârșia Lotrului.

Temperaturile ceva mai ridicate îi ajută pe drumari, care au reușit să înainteze câțiva kilometri, dinspre Rânca spre Pasul Urdele.

Localnic: „Așteptăm, cred că și turiștii așteaptă. E perfect și cu zăpadă, e ceva plăcut. Sunt turiști care caută drumeții pe munte, plimbări cu ATV.”

Cabanierii din Rânca spun că sunt întrebați de turiști din străinătate dacă se poate circula pe Transalpina. Zona închisă acum oferă cele mai spectaculoase peisaje de pe tot traseul.

Vasile Mitroiu, administrator al domeniului schiabil din Rânca: „Le-am promis la bikeri, la cluburile de bikeri care fac Clisura Dunării și Transalpina că o să ne grăbim și noi cu deszăpezirea pentru că asta e cel mai mare punct de atracție pe timp de vară”.

Până atunci, accesul turiștilor este interzis dincolo de Rânca.

Cristi Tudor, reprezentant al DRDP Craiova: „Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum chiar dacă văd că este parapetul dat la o parte, colegii noștri îl dau dimineața ca să poată să urce să lucreze”.

Și crescătorii de animale așteaptă redeschiderea drumului, ca să urce turmele la munte: „Noi, crescătorii de animale, vrem să facem un ritual al urcatului oilor la munte. Eu o să-mi aduc turma exact pe 17 mai, de urcatul oilor la munte. Transhumanța a intrat în UNESCO și vrem să ne bucurăm de acest lucru.”

Până să fie reluată circulația vor mai trece însă câteva săptămâni. După îndepărtarea zăpezii, drumarii trebuie să refacă indicatoarele și marcajele rutiere distruse de intemperii. În anii trecuți, Transalpina a fost redeschisă la începutul lunii iunie.