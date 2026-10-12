Aceasta este concluzia celui mai amplu studiu despre izolarea socială care a analizat comportamentul și starea de spirit, a peste 275.000 de americani. Vestea bună, spun psihologii, este că tot mediul online, ne poate oferi și soluții, pentru anxietatea socială. Sunt zeci de platforme, și aplicații inclusiv în limba română, prin intermediul cărora cei care vor companie pot găsi persoane cu preocupări comune.

De la doi participanți, la prima plimbare, la peste două sute, la fiecare ieșire în parc, așa a crescut, în câteva luni, interesul pentru "Tura de duminică" - o întâlnire săptămânală, anunțată simultan în 10 orașe printr-o platformă dedicată celor aflați în căutare de prieteni. Majoritatea sunt tineri adulți și nu se cunosc!

Endi Ungureanu, inițiator: „80 la sută dintre cei care vin sunt aici, 25-44, probabil. Inițial nu cunoști pe nimeni, tre să fii destul de deschis să ieși din casă. Dar după 5-10 minute de mers simți că faci parte dintr-o comunitate. Pe măsură ce revin și revăd fețe familiare, sunt multe povești care s-au întâmplat la tură. Oameni care au deschis un business împreună, au început o relație.”

Corespondent Pro TV: „Pentru cei care iubesc sportul, dar au nevoie de un stimul ca să facă mișcare, într-o zi mohorâtă ca aceasta, există aplicații prin care își pot găsi parteneri. Aici sunt listate zeci de sporturi, de la fotbal și tenis de câmp, până la golf și karate. Trebuie bifate cele dorite, apoi selectate orașul și zona cu terenuri, săli sau echipamente de închiriat. Și afli cine ar dori să le devină companion”.

Între timp, efectele singurătății se răspândesc cu viteza unei epidemii, avertizează experții Organizației Mondiale a Sănătății. Prezentă pe rețelele sociale, jumătate din populația globului construiește cu greutate legături interumane.

Recent, cercetătorii Universității din Louisiana au cules date despre aproape 278.000 de adulți între 40 și 69 de ani și au ajuns la concluzia că bărbații care au doar sporadic contacte sociale, pierd în medie 5,8 ani din viață în fața depresiei și anxietății, prin comparație cu cei care au un cerc solid de prieteni.

Roxana Bogdan, psiholog: „Nu mai suferă decât vârstnicii. Pare că suntem foarte conectați, că avem un milion de prieteni, că primim un milion de like-uri, dar când se stinge lumina te simți singur. Această energie de grup nu se simte la fel că în viața reală”.

Deși mai rezistente psihic și femeile fără un cerc solid de prieteni suferă în medie 3,7 ani de tulburări mentale. Procesul e reversibil și trebuie uneori susținut prin terapie. În România, în jur de 2 milioane de persoane suferă de dezechilibre emoționale conform unei estimări recente realizată de Organizația Profesioniștilor în Sănătate Mintală din centrul și estul Europei.