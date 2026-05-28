Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Iar amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare.

Cu 40 voturi "pentru", 22 "contra" şi 14 "abţineri", senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii.

Valentina Aldea, senator neafiliat, coinițiator lege: „Nu putem transmite ideea că aceste dispozitive sunt inofensive, doar pentru că nu produc fum clasic. Această inițiativă nu este împotriva fumătorilor, este pentru protejarea nefumătorilor”.

Fete: „Pot să înțeleg că-i deranjează pe nefumători. Noi spre exemplu nu fumăm în spații de astea. Am prieteni nefumători și îmi zic de multe ori că să nu fumez lângă ei, că-i deranjează”.

Băiat: „Mi se pare o tâmpenie, pentru că este singura noastră variantă, noi fumătorii, de a fuma și în spațiile închise”.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiuniile vor fi aceleași ca pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise.

Corespondent PRO TV: „Persoanele care fumează în interiorul supermarket-urilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității, iar la a treia abatere amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative”.

Cele mai recente date arată că aproximativ 4,4 milioane de români sunt fumători, adică un sfert din populația adultă. Mai grav, fumatul este asociat în România cu aproape 30.000 de decese anual.