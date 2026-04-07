Războiul a declanșat cea mai gravă perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie după blocarea de către Iran a Strâmtorii Ormuz, crucială pentru transportul unei cincimi din petrolul și gazul mondial. Chiar dacă conflictul va fi rezolvat rapid, FMI urmează să-și reducă prognoza privind creșterea economică și să-și majoreze previziunile privind inflația, a declarat Kristalina Georgieva, directorul general al FMI.

Se așteaptă ca războiul să domine discuțiile dintre oficialii din domeniul finanțelor din întreaga lume la reuniunile de primăvară ale FMI și Băncii Mondiale care vor avea loc săptămâna viitoare la Washington.

Se așteaptă ca Fondul să publice o serie de scenarii în viitoarea sa ediție a World Economic Outlook, programată pentru 14 aprilie.

Toate drumurile duc acum către prețuri mai mari

Fără război, Georgieva a spus că FMI se aștepta la o ușoară revizuire în sus a proiecției sale pentru creșterea globală de 3,3% în 2026 și 3,2% în 2027, pe măsură ce economiile continuă să se redreseze după pandemie.

„În schimb, toate drumurile duc acum către prețuri mai mari și o creștere mai lentă”, a spus Georgieva, care va prezenta o previzualizare a reuniunilor de primăvară într-un discurs joi.

„Ne aflăm într-o lume cu un nivel ridicat de incertitudine”, a spus șefa FMI, invocând tensiunile geopolitice, progresele tehnologice, șocurile climatice și schimbările demografice. „Toate acestea înseamnă că, după ce ne vom recupera din acest șoc, trebuie să fim cu ochii în patru pentru următorul.”

Războiul a redus oferta globală de petrol cu 13%, a spus Georgieva, impactul propagându-se prin transporturile de petrol și gaze și în lanțurile de aprovizionare conexe, precum cele de heliu și îngrășăminte.

Chiar și o încetare rapidă a ostilităților și o redresare destul de rapidă vor duce la o revizuire în jos „relativ mică” a prognozei de creștere și la o revizuire în sus a prognozei de inflație, a spus ea. Dacă războiul se prelungește, efectul asupra inflației și creșterii economice va fi mai mare.

Cele mai afectate state

Țările sărace și vulnerabile, fără rezerve de energie, vor fi cele mai afectate, a adăugat Georgieva, menționând că multe țări au un spațiu fiscal redus sau inexistent pentru a-și ajuta populația să facă față creșterilor de prețuri cauzate de război, ceea ce, la rândul său, a sporit și riscul de tulburări sociale.

Georgieva a spus că unele țări au solicitat deja ajutor financiar, dar nu le-a numit. Ea a afirmat că FMI ar putea extinde unele programe de creditare existente pentru a răspunde nevoilor țărilor. Optzeci și cinci la sută dintre membrii FMI sunt importatori de energie.

Subvențiile energetice pe scară largă nu reprezintă soluția, a spus ea, îndemnând factorii de decizie să evite plățile guvernamentale care ar putea amplifica și mai mult presiunile inflaționiste.

Impactul a fost asimetric, lovind cel mai puternic țările importatoare de energie, dar chiar și exportatorii de energie, precum Qatarul, resimt efectele atacurilor iraniene asupra instalațiilor lor de producție.

Qatarul estimează că va dura între trei și cinci ani pentru a restabili 17% din producția sa de gaze naturale din cauza pagubelor, a spus Georgieva, în timp ce Agenția Internațională pentru Energie a raportat că 72 de instalații energetice au fost avariate în război, dintre care o treime au suferit pagube semnificative.