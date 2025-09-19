Șefii Hidroelectrica au demisionat. Cum s-au justificat Karoly Borbely și Marian Fetiţa

Karoly Borbely și Marian Fetiţa au demisionat în contextul obligațiilor asumate în Jalonul 121 din PNRR și al suspendării parțiale a plăților de către Comisia Europeană.

Contractul de mandat al președintelui Directoratului/CEO Hidroelectrica, Karoly Borbely, și al lui Marian Fetiţa, membrul al Directoratului/CFO, au încetat de comun acord începând de vineri, 19 septembrie 2025, a anunțat cel mai mare producător de energie electrică din România.

Decizia survine în contextul presiunilor europene legate de respectarea angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și a suspendării parțiale a plăților din partea Comisiei Europene.

Jalonul 121 din PNRR și suspendarea plăților UE

„Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre cei mai importanți jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbely - Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fetiţa - Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025", se precizează în comunicatul transmis Agerpres.

„Decizia survine în contextul obligațiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 - Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă suspendarea parțială a plăților, cu termen de remediere de 6 luni pentru aspectele aferente jalonului menționat", se arată în document.

Presiuni de la Ministerul Energiei

Totodată, Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie 2025, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficiențelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce privește situația Directoratului societății.

Compania a subliniat că demisiile nu sunt rezultatul unor nereguli sau probleme de legalitate în procesul de numire.

„Domnului Karoly Borbely și domnului Marian Fetiţa nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, domnul Karoly Borbely, domnul Marian Fetiţa și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR", se menționează în comunicat.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanță corporativă și de a proteja interesele acționarilor și ale companiei.

Până la desemnarea unei noi conduceri, Consiliul de Supraveghere va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activității și buna funcționare a companiei.

Performanțe financiare afectate de secetă

Demisiile vin într-un moment în care Hidroelectrica se confruntă cu provocări operaționale și financiare. Compania a afișat un profit net în scădere cu 41% după primele șase luni, la 1,587 miliarde de lei, în condițiile în care producția netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru.

În prima jumătate a acestui an, producția netă de energie electrică a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% față de perioada similară din 2024.

Veniturile Hidroelectrica au totalizat 4,315 miliarde de lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 41% și o marjă netă de 37%.

Profilul Hidroelectrica

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național.

La data de 30 iunie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 768.836 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 30% față de aceeași dată a anului precedent. Compania are 3.585 de angajați.

