Atunci când sunt întrebați de ce nu fac mișcare, românii găsesc mai mereu scuze.

Bărbat: „Nu am timpul necesar și atunci când am prefer să mă odihnesc, nu prea le am cu sportul.”

Bărbat: „Lenea cred, deși mi-aș dori foarte mult să mă apuc.”

Potrivit unui Eurobarometru, rata de frecventare a sălilor de fitness în România este sub media Uniunii, la diferență mare de țări precum Germania, Spania, ori Grecia.

Nicolae Rădulescu, manager: „Cred că oamenii renunță pentru că încep într-un mod agresiv, fără un plan bine stabilit și fără un plan realist, iar motivația se pierde destul de ușor.”

Sedentarismul are efecte inclusiv în economie

Deniz Osman, Marketing Manager: „Poate genera costuri mai mari în sănătate. Presiunea pe sistemul de sănătate care există oricum poate scădea dacă oamenii s-ar apuca să facă sport, ar lucra foarte mult în zona de prevenție și atunci sistemul medical nu ar mai fi atât de încărcat.”

De cealaltă parte, sunt cei care au transformat sportul într-un stil de viață.

Laura Belu, Instructor: „În perioada pandemiei nu am mai făcut absolut nimic, rezultatul a fost că m-am îngrășat mult, undeva la 28 de kg într-un an și am zis nu se poate așa ceva, mă duc la sală, mă apuc iar de sport.”

Fată: „M-am reapucat acum 3 luni după o lungă pauză. Am vrut o nouă schimbare și chiar mă țin.”

Bărbat: „Pentru mine sala este remediul unde mă refugiez, uit de absolut toate problemele.”

Corespondent PROTV: „Teoretic, nu ai nevoie de foarte multe ca să începi: un abonament, un echipament, o sticlă de apă și un prosop. Practic ai nevoie de multă ambiție, asta până începi să-ți intri în ritm.”