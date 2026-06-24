Birnbeck Pier din Weston-super-Mare, cândva atracție victoriană și ulterior bază secretă a Marinei Regale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost reconectat recent la continent, marcând un pas important în restaurarea sa după decenii de degradare, relatează METRO.

Dacă lucrările continuă conform planului, proiectul ar putea readuce la viață situl istoric până în vara anului 2027.

Debarcaderul are o istorie fascinantă. La început a fost o atracție victoriană foarte apreciată, însă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a căpătat un rol mult mai misterios.

Birnbeck a devenit o bază secretă a Royal Navy, unde erau testate arme.

Locuitorii din zonă nu știau aproape nimic despre activitățile desfășurate acolo. Ei observau doar lumini pâlpâind noaptea, fără să realizeze că trăiau lângă un important centru strategic de război.

Din păcate, după război, debarcaderul nu și-a mai recăpătat gloria de altădată. A trecut prin mâinile mai multor proprietari privați, până când a fost declarat nesigur și închis definitiv în 1994.

De atunci, a rămas abandonat — o relicvă uitată a contribuției Marii Britanii în război.

Cu excepția faptului că a găzduit o stație de salvare maritimă a RNLI între 1881 și 2014, activitatea a fost minimă. În 1998, a fost inclus în registrul patrimoniului aflat în pericol gestionat de Historic England.

În 2019, North Somerset Council a început procedura de achiziție a debarcaderului, proces finalizat în 2023.

Ulterior, a fost lansat proiectul de restaurare, care se desfășoară în mai multe etape:

Toamna 2024 – iarna 2024: repararea zidului de protecție al insulei, stabilizarea hangarului pentru bărci din 1888, a pavilionului cu turn cu ceas și a falezei de pe uscat.

Toamna 2025 – toamna 2026: renovarea clădirilor de pe uscat și instalarea infrastructurii și serviciilor esențiale pentru întregul sit.

Iarna 2025 – primăvara 2027: restaurarea structurii debarcaderului.

„Birnbeck Pier are o importanță națională și este esențial să facem lucrurile corect pentru comunitatea noastră, atât acum, cât și pentru generațiile viitoare. Restaurarea debarcaderului avansează excelent, iar acum privim spre modul în care acest loc special va fi administrat după redeschiderea sa pentru public anul viitor.”, a declarat Mike Bell, liderul North Somerset Council.

Despre orașul Weston-super-Mare

Stațiune britanică tradițională de pe litoral, Weston-super-Mare mai are un alt debarcader celebru, Grand Pier, clasificat ca monument de gradul II și inaugurat în 1904.

Deși orașul este îndrăgit de mulți, el se confruntă și cu o reputație mai puțin favorabilă.

Unii vizitatori l-au descris ca fiind degradat, remarcând numeroase magazine goale. Pe platforma TripAdvisor, unii turiști l-au numit chiar „o groapă”.

„Absolut îngrozitor. O zi însorită petrecută plimbându-ne printre străzi pline de gunoaie abandonate, magazine închise și persoane fără adăpost.”, se arată într-un comentariu.

Această reputație a contribuit la includerea orașului printre cele mai slabe stațiuni de litoral din 2023 în clasamente realizate de The Telegraph și Which?.

Zona este considerată una dintre cele mai defavorizate din Anglia, iar rata criminalității este de 153,2 infracțiuni la 1.000 de locuitori, cu aproximativ 153% peste media națională.

Totuși, situația s-ar putea schimba, deoarece restaurarea debarcaderului face parte dintr-un program mai amplu de investiții de peste 44 de milioane de lire sterline pentru revitalizarea centrului orașului.

Acesta include renovarea hangarului pentru bărci din 1888, a turnului cu ceas și a pavilionului de pe uscat.

Alte clădiri degradate, inclusiv clădirea listată de gradul II cunoscută local drept „Shell Shop” (Casa de Taxare), vor fi renovate. De asemenea, și Tropicana — fost lido transformat în spațiu pentru evenimente — va fi modernizat. Acesta este cunoscut pentru că a găzduit expoziția Dismaland realizată de Banksy în 2015.