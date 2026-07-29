Ca urmare a detectării acestora, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.

Ulterior, a fost transmis un mesaj RO-Alert către populație.

Ținta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, potrivit MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 11:30.

Încă o dronă a intrat luni dimineață în spațiul aerian al României „pentru scurt timp”, dar a trecut rapid frontiera în Ucraina, a anunțat MApN la acel moment.

Trei drone doborâte în doar trei zile în spațiul aerian românesc

Duminică, armata a distrus a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc în decurs de trei zile, după incidentele de vineri, din județul Buzău, și de sâmbătă, din județul Tulcea. Cele trei dorne au fost distruse în mai puțin de 48 de ore.

Vineri, o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României de un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită. La ora 11:02, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a distrus-o.

Sâmbătă, o altă dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan. Drona a fost neutralizată la ora 08:30 de acelaşi echipaj de F-16 care distrusese cu o zi înainte drona căzută în zona Padina, judeţul Buzău. Ulterior, echipe ale MApN au fost trimise în zona de impact pentru verificări.

Duminică, radarele MApN au detectat o dronă în afara spaţiului aerian al României, aceasta intrând în apele teritoriale româneşti la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.