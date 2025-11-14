Secția de judecători a CSM: „Reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor”

Stiri actuale
14-11-2025 | 13:37
judecator
Shutterstock

Secţia pentru judecători a CSM denunţă atacuri publice repetate la adresa ÎCCJ, considerând criticile unor ONG-uri la adresa conducerii şi judecătorilor instanţei supreme drept o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar.

autor
Aura Trif

De asemenea, referitor la prescripţia răspunderii penale, judecătorii din CSM afirmă că nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunţarea deciziei CCR pe această temă.

”Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia în repetate rânduri asupra amplificării atitudinilor publice ostile faţă de magistraţi, care au potenţialul de a afecta încrederea publică în justiţie şi de a leza independenţa acesteia, cu atât mai mult cu cât sunt iniţiate şi orchestrate de factorul politic. De dată recentă, ţinta predilectă a acestor acţiuni iresponsabile a devenit Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, mai multe dintre deciziile pronunţate de instanţa supremă fiind folosite ca prilej al unor aşa-zise dezbateri în cadrul cărora sunt propagate informaţii false sau denaturate, astfel încât să genereze în societate o reacţie emoţională puternică împotriva sistemului judiciar”, transmite Secţia pentru judecători a CSM.

Reprezentanţii judecătorilor în CSM califică drept o escaladare fătă precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar faptul că mai multe ONG-uri o contestă pe şefa ICCJ.

”Demersul de contestare publică a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a judecătorilor instanţei supreme, anunţat de mai multe organizaţii nonguvernamentale, constituie o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar, incompatibilă cu independenţa justiţiei şi cu rolul fundamental al acesteia în statul de drept. Efectul concertat al acţiunilor publice vizând autoritatea judecătorească depăşeşte cu mult limitele unor pretinse critici constructive şi dobândeşte caracterul unor presiuni fără precedent la adresa justiţiei”, consideră Secţia pentru judecători a CSM.

Citește și
CSM
Zeci de mii de persoane cer revocarea șefei CSM, Elena Costache. Petiția invocă metode de intimidare și lipsa de reacție

Judecătorii din CSM își exprimă susținerea pentru ÎCCJ

În aceste condiţii, Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă susţinerea deplină faţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, apreciind că ”afectarea independenţei acesteia, prin acţiunile publice denigratoare care manipulează societatea împotriva justiţiei şi subminează statul de drept, vulnerabilizează major puterea judecătorească, până la limita în care nu-şi mai poate îndeplini menirea constituţională, aceea de a garanta funcţionarea societăţii democratice în respect deplin faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor”.

Instanţele judecătoreşti au îndatorirea constituţională de a înfăptui justiţia, sens în care acestora le revine obligaţia de a aplica legea şi de a respecta deciziile Curţii Constituţionale, menţionează sursa citată, adăugând că instanţele nu pot să nesocotească cadrul normativ incident, pe care trebuie să-l aplice în litera şi spiritul său, fără posibilitatea de a-l completa, întrucât s-ar substitui în mod nepermis altor puteri în stat.

”În acest context, este bine ca opinia publică să conştientizeze faptul că, de pildă, problematica prescripţiei răspunderii penale nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, aşa cum era obligată de Legea fundamentală. Dimpotrivă, legiuitorul a ales să intervină abia după 4 ani, fapt care a perpetuat efectele unei legislaţii neconstituţionale”, subliniază reprezentanţii judecătorilor.

”Aşadar, în loc să-şi asume consecinţele propriilor inacţiuni, reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor şi generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, susţin ei.

Totodată, afirmă că independenţa judecătorilor nu poate constitui obiectul vreunei contestări publice şi nu poate fi negociată. ”Subminarea justiţiei înseamnă dispariţia statului de drept şi întoarcerea la totalitarism”, conchide Secţia pentru judecători a CSM.

Cinci ONG-uri care vor organiza, vineri, de la ora 18.00, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) un protest faţă de preşedintele instanţei supreme, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia din funcţie, acuzând-o pe Savonea că a luat ”decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie şi au favorizat inculpaţi de rang înalt” şi a făcut presiuni asupra magistraţilor, încercând ”blocarea vocilor independente”. Organizatorii protestului critică şi ”acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus miercuri de ICCJ, document care propune un ”cod de conduită publică privind comunicarea pe teme de justiţie”, societatea civilă considerând că această propunere este, ”în realitate, o încercare de a amuţi critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului”.

Descoperire macabră în Bacău. Trupul unei tinere, fără haine și plin de sânge, a fost găsit lângă o cale ferată

Sursa: News.ro

Etichete: judecatori, ONG, CSM, inalta curte de casatie si justitie,

Dată publicare: 14-11-2025 13:23

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”
Stiri actuale
Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”

După discuțiile cu magistrații, UDMR a transmis că susține o variantă moderată a reformei pensiilor speciale (70–75% din salariul net), o perioadă de tranziție mai scurtă și adoptarea rapidă a legii, pentru a respecta jalonul PNRR.

Zeci de mii de persoane cer revocarea șefei CSM, Elena Costache. Petiția invocă metode de intimidare și lipsa de reacție
Stiri actuale
Zeci de mii de persoane cer revocarea șefei CSM, Elena Costache. Petiția invocă metode de intimidare și lipsa de reacție

Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache.

Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că plângerea penală făcută de CSM împotriva unui om politic nu a fost un gest echilibrat, în contextul presiunii publice asupra magistraţilor.

Recomandări
Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele
Stiri actuale
Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Noiembrie 2025

03:31:05

Alt Text!
La Măruță
13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28