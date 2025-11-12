Aproape 46.000 de persoane cer revocarea șefei CSM, Elena Costache. Petiția invocă metode de intimidare și lipsa de reacție

Stiri actuale
12-11-2025 | 20:32
CSM
Inquam Photos / Octav Ganea

Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache.

autor
Sabrina Saghin

Printre argumentele invocate de petiţionari se numără acţiunile de „intimidare” ale CSM din ultima perioadă, inclusiv anunţul privind plângerea penală la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, dar şi lipsa de reacţie a Consiliului faţă de „decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi”.

În petiţia lansată marţi şi care a adunat, în doar o zi, peste 45.700 de semnături se solicită Adunărilor Generale ale celor 15 Curţi de Apel din România să o revoce din Consiliul Superior al Magistraturii pe preşedinta CSM, Elena Costache.

„CSM şi-a pierdut rolul de garant al independenţei justiţiei. Consiliul, prin preşedinta sa, Elena Costache, apelează la metode de intimidare pentru a-şi apăra pensiile speciale, însă nu intervine când marile dosare de corupţie sunt închise pe bandă rulantă şi magistraţii oneşti sunt hărţuiţi. Cel mai recent act de intimidare este plângerea penală făcută Oanei Gheorghiu, după declaraţiile privind pensiile speciale”, se arată în petiţie.

Petiția acuză intimidarea și lipsa de reacție a CSM

În document se argumentează că în ultimele săptămâni CSM a avut frecvente poziţionări, aproape zilnic, împotriva persoanelor publice sau organizaţiilor civice care au cerut reformarea sistemului de pensii speciale sau revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Citește și
Parcul IOR
Petiție împotriva modernizării Parcului IOR din București: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale”

„Consiliul a devenit principalul instrument de intimidare, prin plângeri penale împotriva tuturor celor care contestă sistemul privilegiilor din justiţie. Este cazul Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvern, împotriva căreia s-a redactat o plângere fără temei juridic. Prin acest demers, CSM îi avertizează pe toţi cei care îndrăznesc să ceară reformarea şi tăierea pensiilor speciale că vor putea să fie anchetaţi penal. Pe de altă parte, în ultimele luni, CSM nu a avut nicio reacţie publică referitoare la decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi. Consiliul condus de Elena Costache nu a avut nicio problemă când un complet de judecători de la Înalta Curte a fost recuzat şi înlocuit cu un altul, într-un mare dosar de corupţie, doar pentru că voia să ceară un punct de vedere la Curtea Europeană de Justiţie”, sunt argumente invocate în petiţie.

Semnatarii acestei petiţii consideră că judecătorii şi judecătoarele din Curţile de Apel care au ales-o pe Elena Costache în CSM „au datoria să voteze acum revocarea ei din Consiliu”, subliniind că este important ca magistraţii oneşti să ia atitudine şi să nu rămână tăcuţi, în timp ce justiţia „este distrusă chiar de la vârful ei”.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu care a spus că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

Un val de reacţii a urmat anunţului CSM, de la oameni din justiţie care au anunţat că susţin demersul, până la profesionişti în drept care au arătat că acesta este neîntemeiat.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în cazul Oanei Gheorghiu, şeful statului catalogând drept „exagerată” reacţia CSM.

Sursa: News.ro

Etichete: petitie, CSM,

Dată publicare: 12-11-2025 20:32

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Petiție în sprijinul Oanei Gheorghiu. ”Cetățenii au protestat sute de zile în stradă pentru justiție. Acum se simt trădați”
Stiri Sociale
Petiție în sprijinul Oanei Gheorghiu. ”Cetățenii au protestat sute de zile în stradă pentru justiție. Acum se simt trădați”

Aproape 10.000 de persoane au semnat până marți dimineața iniţiativa demarată de mai multe organizaţii civice prin care îşi arată sprijinul pentru vicepremierul Oana Gheorghiu pe care CSM o acuză de incitare la violenţă, ură sau discriminare.

Petiție împotriva modernizării Parcului IOR din București: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale”
Stiri actuale
Petiție împotriva modernizării Parcului IOR din București: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale”

Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a lansat o petiție prin care cere Primăriei Sectorului 3 să renunțe la proiectul de modernizare care ar putea altera caracterul „natural, liniștit și viu” al Parcului IOR.

Starul UFC Conor McGregor vrea să candideze la președinția Irlandei. A lansat o petiție online pentru strângerea de semnături
Stiri Diverse
Starul UFC Conor McGregor vrea să candideze la președinția Irlandei. A lansat o petiție online pentru strângerea de semnături

Conor McGregor, starul UFC, a lansat luni o petiție prin care le cere irlandezilor sprijin pentru candidatura sa la președinția Irlandei.

Recomandări
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28