Aproape 46.000 de persoane cer revocarea șefei CSM, Elena Costache. Petiția invocă metode de intimidare și lipsa de reacție

Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache.

Printre argumentele invocate de petiţionari se numără acţiunile de „intimidare” ale CSM din ultima perioadă, inclusiv anunţul privind plângerea penală la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, dar şi lipsa de reacţie a Consiliului faţă de „decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi”.

În petiţia lansată marţi şi care a adunat, în doar o zi, peste 45.700 de semnături se solicită Adunărilor Generale ale celor 15 Curţi de Apel din România să o revoce din Consiliul Superior al Magistraturii pe preşedinta CSM, Elena Costache.

„CSM şi-a pierdut rolul de garant al independenţei justiţiei. Consiliul, prin preşedinta sa, Elena Costache, apelează la metode de intimidare pentru a-şi apăra pensiile speciale, însă nu intervine când marile dosare de corupţie sunt închise pe bandă rulantă şi magistraţii oneşti sunt hărţuiţi. Cel mai recent act de intimidare este plângerea penală făcută Oanei Gheorghiu, după declaraţiile privind pensiile speciale”, se arată în petiţie.

Petiția acuză intimidarea și lipsa de reacție a CSM

În document se argumentează că în ultimele săptămâni CSM a avut frecvente poziţionări, aproape zilnic, împotriva persoanelor publice sau organizaţiilor civice care au cerut reformarea sistemului de pensii speciale sau revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

„Consiliul a devenit principalul instrument de intimidare, prin plângeri penale împotriva tuturor celor care contestă sistemul privilegiilor din justiţie. Este cazul Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvern, împotriva căreia s-a redactat o plângere fără temei juridic. Prin acest demers, CSM îi avertizează pe toţi cei care îndrăznesc să ceară reformarea şi tăierea pensiilor speciale că vor putea să fie anchetaţi penal. Pe de altă parte, în ultimele luni, CSM nu a avut nicio reacţie publică referitoare la decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi. Consiliul condus de Elena Costache nu a avut nicio problemă când un complet de judecători de la Înalta Curte a fost recuzat şi înlocuit cu un altul, într-un mare dosar de corupţie, doar pentru că voia să ceară un punct de vedere la Curtea Europeană de Justiţie”, sunt argumente invocate în petiţie.

Semnatarii acestei petiţii consideră că judecătorii şi judecătoarele din Curţile de Apel care au ales-o pe Elena Costache în CSM „au datoria să voteze acum revocarea ei din Consiliu”, subliniind că este important ca magistraţii oneşti să ia atitudine şi să nu rămână tăcuţi, în timp ce justiţia „este distrusă chiar de la vârful ei”.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu care a spus că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

Un val de reacţii a urmat anunţului CSM, de la oameni din justiţie care au anunţat că susţin demersul, până la profesionişti în drept care au arătat că acesta este neîntemeiat.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în cazul Oanei Gheorghiu, şeful statului catalogând drept „exagerată” reacţia CSM.

