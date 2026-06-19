Investiția, finanțată din fonduri europene și naționale, are ca obiectiv reducerea timpului de răspuns în situații de urgență și creșterea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Guvernul României a transmis:

Serviciul de urgență 112 va fi extins și îmbunătățit. Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii IT&C pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență.

Pentru cetățenii care apelează 112 vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare. Introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență;

Se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin.

Adoptarea noilor soluții tehnice va face Serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență.

Proiectul aprobat de Guvern, susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni.