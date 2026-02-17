„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 1 Braşov - Ploieşti, în condiţii de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acţionează pentru menţinerea drumului practicabil, însă condiţiile meteo pot afecta siguranţa deplasării”, a transmis, marţi seară, Centrul Infotrafic.

Sursa citată precizează că a fost stabilită măsura restricţionării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcţia Bucureşti – Braşov, din apropierea localităţii Nistoreşti, începând cu ora 20:00.

Ninge abundent pe DN 67 C Novaci – Rânca

Și Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, marţi, că ninge abundent pe DN 67 C Novaci – Rânca, iar turiştii sunt sfătuiţi să nu se aventureze ăn zonă fără anvelope de iarnă şi lanţuri antiderapante. Poliţiştii au instituit filtru la kilometrul 22.

Aceştia anunţă că utilajele de deszăpezire acţionează permanent pe acest sector, având în vedere că staţiunea este aglomerată, fiind vacanţă.

„La km 22 este instituit un filtru al Poliţiei, pentru verificarea existenţei anvelopelor de iarnă şi existenţei lanţurilor antiderapante”, au mai transmis drumarii.

Recomandări pentru șoferi

Totodată, traficul greu va fi deviat de lângă Ploieşti pe DJ 236 spre DN 1A.

„Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului şi să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de celelalte vehicule, să manifeste prudenţă sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren”, transmis poliţiştii.

La rândul lor, reprezentanţii IPJ Gorj au transmis o serie de recomandări:

- echipaţi autovehiculul corespunzător sezonului rece – anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, lichid de parbriz rezistent la îngheţ, rezervorul alimentat corespunzător;

- informaţi-vă înainte de a pleca la drum cu privire la starea vremii şi eventualele restricţii de circulaţie;

- reduceţi viteza şi adaptaţi permanent stilul de conducere la condiţiile de drum – carosabil acoperit cu zăpadă, polei sau vizibilitate redusă;

- măriţi distanţa de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă şi evitaţi frânările sau manevrele bruşte;

- folosiţi luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării, iar în condiţii de viscol puternic, opriţi într-un loc sigur până la îmbunătăţirea vizibilităţii;

- nu porniţi la drum dacă autovehiculul prezintă defecţiuni sau dacă nu aveţi experienţă în conducerea pe drumuri montane în condiţii de iarnă;

- respectaţi indicaţiile poliţiştilor rutieri şi ale celorlalte autorităţi prezente în teren.

Drumarii au precizat că decizia a fost luată din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului. Pe sectorul cuprins între km 103 - km 108 se acţionează cu utilaje de deszăpezire.