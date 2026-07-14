Datele unei companii, bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri, arată că, timp de 11 luni consecutive, cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape trei din zece lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție.

Corespondent Știrile ProTV: „Semnele că românii și-au schimbat comportamentul la cumpărături au apărut încă din luna august, anul trecut. Din acel moment, au urmat 11 luni consecutive în care cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a fost sub nivelul din aceeași perioadă a anului anterior. Anul acesta, în aprilie, am văzut o scădere de peste 6%. Este luna în care am sărbătorit și Paștele și am fost mult mai cumpătați, dar să nu uităm că eram și mari risipitori la mesele de sărbători.”

Primele produse sacrificate sunt cele considerate neesențiale. Vânzările de whisky au scăzut cu peste 6%, iar cele de bere, cu aproape 4%. Inclusiv dulciurile și snackurile sunt cumpărate mai rar. La fel și zahărul, condimentele și băuturile carbogazoase, care au fost puse mai rar și mai puțin în coș.

Cifrele arată și că promoțiile au devenit noua normalitate. Aproape trei din zece lei cheltuiți în supermarketuri merg către produse aflate la promoție, iar mărcile proprii și magazinele de tip discount câștigă teren. Discountul a ajuns deja la aproape o treime din piață, semn că prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători.

Mihai Lazăr, directorul comercial al unei companii de retail media: „Sunt și niște categorii în creștere. Pot să menționez, din categoriile care au o pondere mare în coșul de cumpărături, legumele proaspete, ouăle și carnea de pasăre. Sunt în creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut. Vedem același lucru și la o categorie mai largă, ready meal, care include și patiserie și conserve. Deci produsele pe care putem să le mâncăm imediat.”

Clienții nu au cumpărat mai mult aceste categorii pentru că ar fi mai ieftine. Dimpotrivă, și în cazul lor prețul a crescut. Dar sunt produse de bază, versatile, care satură, iar economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade.

În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Valoarea medie a coșului lunar de cumpărături din zonele rurale este cu 30% mai mică decât în orașe.