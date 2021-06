Scandalul gunoaielor din sectorul 1. De ce vrea Armand să se declare stare de alertă

Scandalul gunoaielor din sectorul 1 s-ar putea încheia dacă Prefectura Capitalei ar aproba solicitarea Consiliului Local pentru Situaţii de Urgenţă de a fi declarată starea de alertă în Sectorul 1.

Astfel, dacă s-ar declara stare de alertă, Primăria Sectorului 1 ar putea apela la serviciile unei alte firme de salubrizare care să se ocupe de curățenia din sector pe o perioadă de 30 de zile.

"În 30 de zile putem să rezolvăm multe probleme şi mai ales putem să terminăm acest şantaj intolerabil (...). În viitor, de fiecare dată, în prima zi, în prima oră când vedem că operatorul nu-şi respectă contractul, nu respectă reglementările, nu respectă legea, e legea europeană, reinstaurăm starea de alertă", a explicat Clotilde Armand, potrivit Agerpres..

Ea a menţionat că starea de alertă nu are legătură cu rezilierea contractului cu Romprest, ci cu solicitarea făcută ANRSC.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat, miercuri, că a făcut solicitare către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) pentru ridicarea licenţei companiei Romprest.

"Astăzi am făcut o solicitare către ANRSC, care e autoritatea care reglementează activitatea aceasta de salubritate, am făcut o solicitare de analiză pentru ridicarea licenţei acestui operator şantajist", a precizat Armand, într-o declaraţie de presă.

Ea a subliniat că autoritatea locală vrea să achite direct sortatorilor de deşeuri, nu prin firma de salubritate, şi a precizat că în ultima zi a lunii mai a făcut o plată de 9 milioane de lei Romprest, precizând că 4 milioane de lei sunt pentru staţiile de sortare, însă acestea nu au primit suma respectivă.

Clotilde Armand crede că este "foarte grav" că Romprest vrea să "continue şantajul", afirmând, referitor la faptul că firma s-a arătat dispusă să accepte plata directă sortatorilor, cu condiţia de a i se achita un debit restant de circa 14 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane de lei către sortatori, că, de fapt, compania a propus mai mult.

"Ei vor ca noi să nu mai contestăm nicio factură, ceea ce nu putem să facem, că sunt deja contestate aceste facturi. Aceste 4 milioane către sortatori deja s-au achitat", a explicat Clotilde Armand.

Primarul a mai spus că atunci când un prestator de salubritate are un monopol public, are un serviciu public de prestat, regula este aceeaşi la nivel european - autoritatea locală îi decontează costurile plus un profit de 5,5%.

"Peste 5,5% se numeşte ajutor de stat şi e interzis. Ca să-i decontăm costurile, trebuie să ştim care sunt aceste costuri. Eu am cerut în Consiliul Local de patru ori acest drept de control, care e prevăzut şi de lege şi de contract şi de toate reglementările în vigoare. Acest drept de control îmi permite să verific şi să ştiu care sunt costurile efective ale operatorului, ca să am nişte tarife care corespund cu aceste costuri. La ora actuală avem nişte tarife care nu mai corespund cu absolut nimic", a adăugat Clotilde Armand.

Cum s-ar putea aplica starea de alertă în Sectorul 1

Marți, prefectul Capitalei Alin Stoica a precizat că nu a fost luată încă o decizie cu privire la solicitarea Consiliului Local pentru Situaţii de Urgenţă de a fi declarată starea de alertă în Sectorul 1, deoarece încă nu are toate datele necesare.

El a adăugat că nu a primit toate informaţiile de la Garda de Mediu, care trebuie să transmită ce a identificat în legătură cu problema ridicării gunoiului în sector.

”Serviciile publice de salubritate trebuie asigurate în mod constant. Prestatorul nu poate opri asigurarea serviciilor. Oprirea acestor servicii şi oprirea colectării nu poate să ducă decât la concluzia că într-adevăr serviciile de salubritate, de utilitate publică intră în colaps, ceea ce ar determina necesitatea unei măsuri rapide”, a spus Stoica, potrivit News.ro.

La rândul său, şeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a afirmat că au fost dispuse controale la toţi prestatorii de servicii de salubritate din Bucureşti şi vor fi controale şi la toate primăriile de sector, nu doar la cea a Sectorului 1.

Astfel, Prefectura Capitalei ar putea avea joi un răspuns din partea Gărzii de Mediu, referitor la această situație, însă, până acum, nicio autoritate nu a constatat apariția unor probleme legate de salubrizare în sectorul 1.

”Până acum, din datele pe care le am de la autorități, trebuie să spun lucrul ăsta, sunt fie de infirmare, de exemplu, Autoritatea pentru Mediu n-a descoperit nimic în neregulă acolo, toate valorile sunt normale, după adresa dumnealor, Autoritatea pentru Sănătate Publică nu amintește absolut nimic de vreun pericol de sănătate la adresa populației prin sistarea acestor servicii. Deci așteptăm Garda de Mediu, care, poate, va identifica astfel de riscuri care sunt actuale și acute, pentru că gradul de pericol trebuie măsurat de oamenii care se pricep și care au atribuții în aceste domenii.” - a declarat prefectul Stoica la Digi 24.