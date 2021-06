Clotilde Armand susține că este hărțuită de ”mafia”: ”Anvelopele mașinii dezumflate, echipe de filaj”

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, susține că, după recentul scandal privind salubrizarea în sectorul pe care-l administrează, a ajuns ținta unor atacuri ale ”mafiei”.

Armand susține că s-a trezit cu ”anvelopele mașinii dezumflate, cu echipe de filaj în fața casei sau cu mesaje de amenințare”, drept pentru care a depus plângeri penale.

”Sunt obișnuită să fiu hărțuită mediatic, să fiu filată de oamenii care au legături cu compania de salubrizare și trustul unui condamnat penal etc. Sigur, nu e simplu să te trezești cu anvelopele mașinii dezumflate, cu echipe de filaj în fața casei tale sau cu mesaje de amenințare (fyi: am depus plângeri pentru ce am scris mai sus). Sunt diverse tehnici de intimidare pe care actuala mafie le pune în practică cu speranța că voi ceda. Am ales să nu vorbesc până acum despre aceste lucruri pentru că mi-am asumat să lupt până la capăt. E cel mai simplu să cedezi și să te resemnezi că ai fost înfrânt, să mergi zâmbind frumos pe la toate televiziunile mințind cetățenii cât de bun ești.

În zilele acestea am primit destule mesaje. E plin de oameni politici și de ’’experți’’ care mi-au spus că trebuie să o las mai moale și să încetez. Să accept că sunt înfrântă și să accept șantajul. Ce să încetez, stimabililor! Să încetez să respect legea? Niciodată! Dacă o astfel de atitudine de resemnare a fost pusă în practică 30 de ani nu înseamnă că trebuie să devină o regulă.

’’Toată lumea fură, toți sunt la fel!’’ – este cea mai întâlnită expresie adresată de cetățeni clasei politice românești. Uite că eu am îndrăzneala să vă demonstrez că ’’nu toți sunt la fel’’. Că în lumea noastră mai există niște principii de la care nu abdicăm, că mai sunt câțiva oameni buni care vor să reconstruiască Sectorul 1 din temelie. Avem multe lucruri frumoase de construit și de realizat împreună. Nu vă lăsați manipulați. Mergem tot înainte. N-avem timp de pierdut” - a scris primarul sectorului 1 pe Facebook.

USR-PLUS o susține pe Clotilde Armand în acest scandal

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a transmis, luni, un mesaj "foarte clar" şi "neechivoc" de susţinere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, în contextul "luptei pe care o poartă cu mafia gunoaielor".

"Am avut în această dimineaţă o şedinţă a Biroului Naţional al USR PLUS. Una dintre temele abordate este susţinerea şi un mesaj foarte clar şi neechivoc de susţinere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, şi a luptei pe care ea o poartă cu mafia gunoaielor în aceste zile. Am văzut ce se întâmplă. Ştiam în momentul în care USR PLUS a anunţat că va veni la guvernare locală şi naţională că vor veni astfel de lupte. Cătălin Drulă - la metrou; Coltilde Armand - cu gunoaiele şi sunt multe alte exemple în ţară. Despre asta e vorba, despre ieşirea dintr-o logică în care ne-am obişnuit să stăm, să ne complacem", a declarat liderul USR PLUS, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a pledat pentru o modificare a contractelor care duc la risipa banilor publici.

"Mesajul e unul foarte simplu: cetăţenii Sectorului 1 nu merită să plătească de cinci ori preţul gunoiului faţă de marea majoritate a oraşelor din ţară, pentru că aşa a dorit acum aproape 20 de ani domnul Chiliman. Trebuie să schimbăm aceste contracte, prin care toată lumea vede că se fură şi se risipesc bani publici şi se ridică din umeri. De aceea, Clotilde Armand are toată susţinerea fermă şi neechivocă a USR PLUS în această luptă pe care o poartă", a afirmat Dan Barna, la finalul şedinţei Biroului Naţional USR PLUS.