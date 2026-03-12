Palatul suspecţilor din Timişoara a fost percheziţionat joi. Victima este un cetăţean român şi, nu se ştie în ce condiţii, a ajuns să fie ţinut cu forţa în casa lui Gradu Cârpaci şi a soţiei, din Germania. Acolo era obligat să muncească pentru ei.

La un moment dat, cei doi l-au constrâns să le doneze un rinichi, pentru că Gradu Cârpaci suferea de o boală renală.

Ca operaţia să fie posibilă, victima a semnat o declaraţie la notar, unde a minţit că este nepotul lor.

Transplantul a avut loc la Spitalul Universitar din Freiburg, în 2022.

Joi, procurori români şi germani au percheziţionat palatul celor doi din Timişoara. Au ridicat de acolo documente şi bani.

Pe numele celor doi există mandate europene de arestare, într-un amplu dosar privind traficul de persoane, instrumentat în Germania.