17 persoane, inclusiv liderii grupării, au fost arestate, iar 8 muncitori eliberați. Între timp, și autoritățile din ţară au deschis o anchetă în acest caz.

Imaginile au fost filmate în timpul perchezițiilor făcute în locuințele luxoase ale celor din clanul Muti, din Sevilla. Anchetatorii au găsit mai multe documente ale muncitorilor forțați să lucreze în condiții inumane. Potrivit unor surse din anchetă, clanul „Muţi" ar fi format din mai mulți români din Craiova.

Corespondent PROTV: „Membrii rețelei recrutau persoane din familii mai sărace ori fără loc de muncă din județele Teleorman și Gorj. Potrivit autorităților spaniole, muncitorii au fost racolați de pe rețelele sociale, unde le ofereau puţine detalii, însă îi încântau cu salarii de mii de euro."

Victimele ar fi fost presate să ia rapid o decizie şi li se dădea falsa impresie că vor pierde o oportunitate. Reţeaua le plătea deplasarea cu autocarul, creând astfel o datorie pe care aşa-zişii angajați o aveau. Erau apoi cazate în spaţii mici unde începea instructajul şi controlul total.

Româncă din Sevilla: „Îi folosesc la lucru în fiecare zi, în condiții inumane. Amenințați, oamenilor le este frică să vorbească. Oamenii au spus că erau șapte într-un dormitor destul de mic, cu paturi suprapuse, erau terminați psihic, obosiți”

Anchetă și în România

În paralel, poliția din România a început o anchetă pentru a stabili dacă rețeaua acționa și pe teritoriul țării noastre.

Andrei Țărnea, purtător de cuvânt MAE. „E o anchetă activă a poliției, au solicitat informații suplimentare, pentru a obține datele necesare pentru eventuala furnizare de asistență consulară cetățenilor români."

Adriana Mureșan, Asociația Voluntari în Europa: „Li se promite marea cu sarea, oamenii au încredere și pleacă fără să întrebe, odată a ajunşi la fața locului, li se cer actele, sunt duși la muncă, Iar în ziua plății, îi duc la bancă și acolo li se iau banii."

Și Inspectoratul de Muncă din Sevilla a deschis o anchetă pentru condițiile în care erau ținuți muncitorii.