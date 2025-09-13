Scene șocante în Craiova. Un bărbat a fost ucis în bătaie cu bâtele în mijlocul străzii, iar 4 oameni au ajuns la spital

Un bărbat a murit, iar patru persoane rănite au ajuns la spital, în urma unui conflict care a avut loc, sâmbătă, pe un bulevard din Craiova.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunțat că trei persoane se află în custodia poliţiştilor.

Confgorm sursei citate, violențele au avut loc pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, unde au fost trimise mai multe ”efective sporite de poliţişti şi jandarmi”.

Unele persoane au reuşit să fugă, însă au fost prinse de poliţişti în localitatea Branişte.

”În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor. Având în vedere circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale”, au transmis poliţiştii.

imagini amator

ATENȚIE, imagini șocante:

