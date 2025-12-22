Scandal într-o piață de vechituri din Timișoara. Un vânzător și un alt bărbat s-au încăierat cu jandarmii
O razie a jandarmilor într-o piață de vechituri din Timișoara s-a transformat într-un scandal în toată regula.
Un bărbat care vindea produse contrafăcute a devenit recalcitrant, după ce oamenii legii i-au cerut să se legitimeze. Un alt individ a intervenit și i-a înjurat pe jandarmi.
Ambii suspecți sunt cercetați pentru ultraj și au fost amendați cu 12 mii de lei în total.
Conducerea Grupării de Jandarmerie Mobilă Timișoara a anunțat că va face o anchetă internă.