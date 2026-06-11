Corespondent PROTV: „Pentru a completa dosarul cu probe, anchetatorii au descins la 16 adrese din Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Buzău și București. Au ridicat de acolo 8 mașini de lux, dar au găsit și 31 de chei care aparțin unor autoturisme neidentificate încă. Potrivit polițiștilor, membrii rețelei închiriau mașinile din Spania, Italia, Franța și Germania sau le luau în leasing, cu acte false. Apoi dispăreau, fără a mai plăti nimic. Obțineau numere provizorii și aduceau autoturismele în România, unde modificau seria motorului și le vindeau mai departe. Polițiștii spun că este vorba despre zeci de limuzine traficate în acest fel. În unele cazuri, cumpărătorii știau că documentele nu sunt în regulă și mașinile sunt furate, susțin anchetatorii. Șase suspecți sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, inclusiv fals în înscrisuri oficiale, înșelăciune, influențarea declarațiilor și distrugerea de probe și înscrisuri.”